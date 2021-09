To že sú oni?! Legendárna ABBA takmer po 40 rokoch: Páni, pozrite, ako sa za ten čas zmenili!

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Legendárna skupina ABBA sa po 40 rokoch vracia na scénu. Takto sa za ten čas zmenili jej členovia.

Na hudobnú scénu vtrhli pred 50 rokmi, a keď sa v roku 1982 svoju činnosť ukončili, nemali už v úmysle nikdy spolu spievať. Keď však potom celosvetovú slávu získal muzikál Mamma mia!, začali sa pohrávať s myšlienkou, čo keby predsa len...

Trvalo ďalších takmer 10 rokov, kým sa spolu postavili pred mikrofóny nahrávacieho štúdia a... Svetlo sveta uzrel ich nový album Voyage. A legendárna spipina pripravuje aj famózny koncert, a to v súčasnom modernom duchu. Pripravujú úplne digitálne koncertné turné.

Členovia popového kvarteta pripravujú ohromnú holografickú živú šou s pomocou najmodernejšej techniky v spolupráci so spoločnosťou amerického filmového režiséra Georgea Lucasa. Interpreti budú na pódiu stvárnení pomocou hologramov. Títo digitálni avatari budú vyzerať ako členovia skupiny za čias najväčšej slávy.

"Bude to najpodivnejší a najveľkolepejší koncert, o akom ste mohli snívať... Budeme si môcť sadnúť do publika a sledovať naše digitálne ja, ako predvádza naše piesne... Bude to divné a úžasné," napísala ABBA.

A napriek tomu, že pred rokmi tvrdili, že už nikdy spolu vystupovať nebudú, napokon sa na novú šou veľmi poctivo pripravovali. Pozrite si v GALÉRII, ako dnes vyzerajú hviezdy legendárnej skupiny ABBA, na ich charizme im roky nič neubrali.