Trochu iné radosti leta

Horúce dni prirodzene ženú ľudí k vodným plochám či na kúpaliská. Ochladiť sa, relaxovať, vychutnať chvíle voľna a zábavy. Sú však krajiny, kde sa aj o prázdninovú pohodu musíte deliť s masami a bojovať o svoj priestor. Takto to pred pár dňami vyzeralo vo vodnom parku v Čchung-‑čchingu v Číne. Nuž, buďme radi, že sme na Slovensku.

Plávajúce medicínske mesto

Takto má podľa návrhov japonského start-upu vyzerať Dogen City. Plávajúce mesto koncipované tak, aby odolávalo výzvam spojeným so zmenami klímy, ktoré sa v prípade prírodnej katastrofy premení na sebestačný ostrov. Autori v ňom okrem iného naprojektovali kompletnú infraštruktúru, bytové komplexy, medicínske výskumné centrá či objekty zamerané na produkciu potravín. Čo je však najzaujímavejšie, Dodgen City má poskytovať špičkovú inteligentnú zdravotnú starostlivosť pre desaťtisíce obyvateľov i svojich návštevníkov. Tí by mali mať napríklad aj prístup k telemedicíne ne denne báze, monitorovali by svoj zdravotný stav prostredníctvom zariadení v tvare obrúčok, vzoriek krvi a dokonca analýzy genómu.

Medicínsky cestovný ruch by sa stal významným zdrojov príjmov do mestskej pokladnice no nezanedbateľnú úlohu má hrať i aquahospodárstvo a špecifická výroba potravín z darov mora.



Pre začiatočníkov

osobné elektrické lietadlo MC One

Podľa výrobcov sa s novým osobným elektrickým lietadlom MC One naučíte lietať už po desiatich minútach výcviku. Tento stroj, ktorý umožňuje kolmé vzlietnutie i pristátie, unesie maximálne 90-kilogramového pilota, vo vzduchu vydrží pätnásť minút a dosiahne až osemdesiatkilometrovú rýchlosť. Ak teda chcete slobodne spoznávať krajinu z výšin, stačí z účtu vybrať 140-tisíc eur. A obloha sa vám otvorí.

Zase to bolelo

Festival San Fermín v Pamplone v severnom Španielsku, ktorého súčasťou je beh odvážlivcov pred rútiacimi sa býkmi, sa ani tento rok nezaobišiel bez krvi. Zranených ošetrili na mieste, no niektorých museli previezť do nemocnice. Nuž, komu niet rady...

Ak neviete, čo s peniazmi...

Toto je Diamond Snowflake z portfólia známeho producenta mobilných telefónov. Jeho zadná strana je z osemnásťkarátového bieleho zlata a vyzdobená viac ako päťstovkou diamantov. Nie je prekvapením, že v ponuke sú len tri exempláre, keďže cena za tento skvost je úctyhodných 418 500 eur.

Umelecké dielo?

Ako sa to vezme. Takto vyzerajú pestrofarebné terasovité polia vo Vietname, ktoré zachytila 38-ročná fotografka Khanh Phan pomocou dronu. „Nachádzajú sa v nadmorskej výške asi 2 000 metrov na svahoch vysokých kopcov,“ povedala. Kombinácia vody, zelených lesov a hôr na pozadí je podľa nej najpôsobivejšia za úsvitu a pri západe slnka.

Bližšie k prírode

Stockholm Wood City začnú stavať v roku 2025.

Vo Švédsku vznikne najväčší drevený mestský stavebný projekt na svete. Práce sa majú údajne začať v roku 2025 a prvé budovy by mali byť hotové o dva roky neskôr. Stockholm Wood City bude mať 250 000 štvorcových metrov hrubej podlažnej plochy, vytvoria v ňom sedemtisíc kancelárskych priestorov a dve tisícky domov.