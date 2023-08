Vybrali sme pre vás ďalšiu várku trochu netradičných správ z celého sveta.

Bez pevných základov

Ak chcete bývať na mori a nechcete platiť nekresťanské peniaze za jachtu, turecká spoločnosť Reina Boats prichádza s niečím pre vás. Už v najbližšom čase plánuje na trh uviesť takzvaný houseyachts – plavidlo so špičkovým vnútorným vybavením pripomínajúcim dom s pevnými základmi.

Čili príbeh

V Turecku je hlavná sezóna zberu čili papričiek. Tunahan Ule z mesta Edirne má dôležitú rolu - kontroluje proces sušenia.

Barbie Land

Spoločnosť Mattel chce v meste Glendal v Arizone otvoriť svoj prvý zábavný park. Nemali by chýbať atrakcie ako plážový dom Barbie v životnej veľkosti, horské dráhy či zážitkové programy. Prví návštevníci by do parku mohli zavítať už v roku 2024.

Zvedavý vták

Najlepšie zábery vraj vznikajú, keď netlačíte na pílu. Indický fotograf Anudž Džajn na chvíľu odišiel od svojho fotoaparátu, lebo jeho malá dcéra bola smädná. Keď sa vrátil, smartfónom zachytil zvedavého vtáka v tejto polohe. Dobré, nie?

Škandál

Influencerka Kine-Chan urobila poriadny rozruch, lebo ju odmietli pustiť na palubu lietadla na brazílskom letisku Navegantes. Dôvod? Vraj bola nevhodne oblečená. Dvadsaťjedenročná modelka si zvolila outfit hrdinky animovaných seriálov Rebeccy. Na sebe mala len čierne bikiny, tyrkysovú parochňu a sandále.

Smutná spomienka

Plameňmi poškodený figovník bengálsky pri historickom meste Lahaina na Maui je tak trochu synonymom pre jeden z najničivejších požiarov v dejinách havajského ostrova. Strom známy aj pod názvom banyan patrí medzi majestátnejšie, keďže konáre majú vzdušné korene a tie môžu vytvárať vedľajšie kmene. V Indii je dokonca posvätný. Ohne ho však poriadne zúbožili. Smutný obraz dotvára nešťastný obyvateľ ostrova, ktorý na strome našiel chvíľkové útočisko pred všeobecnou skazou. Požiar na Maui si vyžiadal najmenej 114 obetí, ďalších 800 ľudí bolo v čase našej uzávierky nezvestných.