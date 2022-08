Je koniec! Olivia Newton-John (†73) dnes navždy odišla. Prehrala vyše 20-ročný boj s rakovinou prsníka.

Olivia Newton-John zomrela vo veku 73 rokov po dlhoročnom boji s rakovinou prsníka. Herečka dnes ráno pokojne zomrela vo svojom dome v južnej Kalifornii, obklopená rodinou a priateľmi. Jej manžel John Easterling oznámil jej smrť na jej facebookovej stránke. „Madam Olivia Newton-John (73) dnes ráno pokojne zomrela na svojom ranči v južnej Kalifornii, obklopená rodinou a priateľmi. Žiadame, aby všetci rešpektovali súkromie rodiny v tomto veľmi ťažkom období."

Oliviu Newton-John preslávil filme Pomáda z roku 1978, kde stvárnila ako ikonickú Sandy. Celý svet sledoval jej boj s rakovinou prsníka, ktorú jej diagnostikovali v roku 1992. Žiaľ, choroba sa vrátila v roku 2013 a potom znova v roku 2017. V rozhovore v roku 2020 povedala: „Bolo to tak dlho súčasťou môjho života. Cítila som, že niečo nie je v poriadku. Je znepokojujúce, kedy sa to vráti, ale pomyslela som si: "Znova sa cez to dostanem."

Medzi prvými, ktorí jej v pondelok vzdali hold, bol John Travolta, predstaviteľ Dannyho vo filme Pomáda: „Moja najdrahšia Olivia, urobila si nám všetkým oveľa lepší život. Tvoj vplyv bol neuveriteľný. Veľmi ťa milujem. Opäť sa stretneme a budeme opäť všetci spolu. Tvoj od prvej chvíle, čo som ťa uvidel, a navždy! "Tvoj Danny, tvoj John!" uviedol Travolta v príspevku na Instagrame.