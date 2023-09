Pippa na dovolenke zhodila oblečenie a fanúšikovia sa nestačili čudovať.

Sestra Kate Middleton si vybehla na krátku dovolenku do Talianska. Jej kamarátka a známa anglická nutričná poradkyňa Annabelle Porter mala svadbu v obľúbenom celebritnom letovisku pri jazere Como. Pippa tam zavítala spolu so svojím manželom. Okrem hostiny si užila aj krátky výlet, počas ktorého prevetrala letný šatník.

Paparazzi novinári ju nachytali ako si spolu s priateľmi užíva letné radovánky. Sestra princeznej z Walesu si dala štýlové pásikové bikiny, v ktorých vynikla jej postava. Jej nové fotky spustili medzi fanúšikmi anglickej monarchie taký ošiaľ, že poľahky tromfla aj svoju slávnejšiu sestru.

Middleton sa už počas svadby Kate a Williama preslávila tým, že ju mnohí chválili kvôli jej perfektnej postave. Pohľadu na jej pozadie neodolal ani vtedy nezadaný princ Harry a dokonca sa istý čas špekulovalo, že s ňou tvorí pár. Odvtedy však už ubehlo dvanásť rokov a Pippa za tento čas stihla porodiť tri deti. Ku najstaršiemu synovi Arthurovi a prostrednej Grace pribudla minulý rok dcéra Rose. Middleton sa snažila tretie tehotenstvo a pôrod utajiť. Verejnosť sa to dozvedela až v momente, keď už mala neprehliadnuteľne väčšie bruško.

Za niekoľko mesiacov sa však dokázala dostať do takej formy, že jej ju v dobrom závidí viacero fanúšičiek. Aj nové fotografie z Talianska preto zaznamenali pozitívny ohlas a ihneď ju zasypali komplimentmi. Pippa tak poľahky pokorila predsudky o tom, že trojnásobná mama nemôže mať figúru vhodnú do bikín a mala by si zo šatníka vyberať striedmejšie kúsky.

Už v minulosti pritom Katina sestra prezradila, že nemá žiaden špeciálny tréning a ani diétu. Od detstva bola naučená veľa sa hýbať, neustále bola vonku a to jej pomáhalo udržiavať sa v dobrej kondícii. Neskôr ku tomu pridala beh, vďaka ktorému lepšie zvládala stres a pomohlo jej to dopracovať sa k figúre, akú má v súčasnosti.