Turecká Antalya ponúka mestský ruch, atrakcie aj čaro minulosti.

Až v Antalyi pochopíš, prečo sa mi tu zdá všetko také nudné, okomentovala môj dosť spontánny odchod na predĺžený víkend na Tureckú riviéru známa. Žila tam s rodinou vyše desať rokov a od návratu do Bratislavy už mesiace si zvyká na „život v meste“. Brala som ju s nadhľadom, koluje v nej temperamentná balkánska krv po predkoch… A potom som sa ocitla v Beleku a pochopila som.

Turecko je top

Turecko patrí k najnavštevo­vanejším krajinám Slovákov v rámci letných dovoleniek. „V rebríčku krajín spomedzi stredne dlhých letov je na prvom mieste, hneď za ním sa nachádzajú Španielsko a Grécko, tam smeruje vyše šesťdesiat percent našich klientov,“ ozrejmila nám Mariana Metwaly Veiglová z CK TUI Rei­seCenter. Ľudia si ich vyberajú hlavne pre krátkosť letu a častú frekvenciu. Slováci preferujú hlavne all inclusive dovolenky, chcú si evidentne oddýchnuť a mať všetko zabezpečené, keď už si užívajú voľno.

Eurá či líry?

Let do Antalye trval z Viedne dve a pol hodinky. Z letiska do letoviska Belek potom ešte autom ďalšiu polhodinu. V prípade, že ste si nezvolili organizovaný zájazd, viete si prenajať vozidlo aj dopredu cez internet, suma na deň je okolo 50 eur. Jedna turecká líra je v prepočte 0,039 eura, čiže bankovky majú poriadny počet núl. Pokiaľ vás nebaví neustále prepočítavať peniaze, určite vás poteší, že takmer všade sa dá platiť kartou alebo v hotovosti eurami, obchodníci so spoločnou európskou menou nemajú žiadne problémy.

Mesto plné života

Centrum Antalye vás jednoducho pohltí. Dokonca aj pred letnou sezónou bolo plné ľudí, žilo to tam aj večer, v podnikoch hrala živá hudba, ľudia spievali karaoke aj v parku. Ročne sa tu prestrieda 15 miliónov cudzincov. „Veď v lete to tu musí vyzerať ako v Bangkoku, tam bolo toľko ľudí na ulici, že sme sa pri chôdzi predierali,“ okomentuje skúsený cestovateľ z našej skupiny.

Čaro minulosti

Historické centrum prejdete v pohode pešo, má asi kilometer, ale môžete použiť aj auto. Okrem nakupovania v miestnych obchodoch stojí za to vychutnať si atmosféru historických budov, ruín či pamiatok ako Hadrianova brána, mešita Yivliminare, minaret Kesik. Domy v meste pôsobia romanticky a očarujúco, je to architektúra 19. storočia, pri ich dizajnovaní zohrávali významnú úlohu prírodné podmienky a klíma.



Cez Hadrianovu bránu sa dostávame k hradbám, ktoré obklopovali mesto, jednej z miestnych najstarších a najvýznamnejších pamiatok. Potom úzkymi uličkami s množstvom obchodíkov s oblečením, látkami, šperkami či koreninami pokračujeme do prístavu – druhého najväčšieho na južnom pobreží. Hoci tu môžu kotviť aj väčšie lode, v súčasnosti tam nájdete iba jachty.



Ešte k spomínaným predajniam: väčšiu koncentráciu prestížnych svetových značiek na takej malej ploche nenájdete hádam nikde. Samozrejme, nejde o originály, ale aj to k Turecku patrí.

Žraloky aj sochy z piesku

Neďaleko Antalye turistov láka druhé najväčšie akvárium v Európe, objavili sme v ňom aj nebezpečné žraloky. Prechádzame svojráznym skleneným tunelom, ryby sú všade okolo, plávajú povedľa nás aj nad našimi hlavami. Máme pocit, že sme uprostred morského sveta. Medzi návštevníkmi sme registrovali hlavne rodiny s deťmi, ale určite je to zážitok aj pre dospelých.



Ďalšou zástavkou je Sand­land, povestné sochy z piesku. Ide o dočasné umenie, diela určite nepretrvávajú celé generácie. Naopak, na určitý čas ich vystavia, potom zničia. „Je za tým filozofia: nič nie je trvalé, všetko jedného dňa zmizne alebo sa skončí,“ vysvetľuje nám štyrid­siatnik Ahmet, ktorý pracuje­ ­v ­Antalyi ako sprievodca. Chodí sem na sedem mesiacov v roku, aby si zarobil, potom sa vracia na vidiek, kde nie je veľa pracovných príležitostí. Tam na neho čaká žena a deti. „Keď som doma, celé mesiace ani nehnem prstom. Užívam si, že nemusím robiť,“ smeje sa.

V divadle z rímskych čias

Vstupujeme do ruín divadla v Aspendose a akoby sme sa preniesli do minulosti. Je považované za najzachovalejšie z obdobia staroveku, pochádza ešte z 2. storočia nášho letopočtu za vlády rímskeho cisára Marca Aurélia. Naprojektoval ho grécky architekt Zeni, ktorý odtiaľto pochádzal.



Divadlo bolo podľa dobových zápisov zasvätené „bohom tejto krajiny a cisárskemu domu“. Akustika je fantastická, čo poviete zvýšeným hlasom dole, na niekdajšom pódiu, sa jasne a zrozumiteľne ozýva až hore. Žiadne mikrofóny ani techniku na ozvučenie sme nepotrebovali. Aj dnes sa tu v súčasnosti odohrávajú kultúrne podujatia, napríklad Medzinárodný baletný a operný festival. O predstavenia je veľký záujem, lístky bývajú vypredané už niekoľko mesiacov dopredu.