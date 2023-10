Ich muži majú príkaz napísať si na ruku priezvisko, aby ich dokázali identifikovať.

Tatiana Marko Remenyuk písala správy na hluchý telegramový účet každý deň. Nevedela, či si ich adresát ešte vôbec niekedy prečíta. Či ešte žije. No neprestávala mu písať. O láske, ktorú cíti. O bežných veciach. Trvalo to celé mesiace od chvíle, keď Markíza a ostatných vojakov, ktorí dostali príkaz vzdať sa, Rusi odviezli z bunkrov pod Azov­staľom. Nakoniec sa Tatiana dočkala odpovede. Markíz sa vrátil. Vychudnutý, dobitý, psychicky poznačený. Ale živý. O pár týždňov bol už znovu na fronte.



Aj Tatiana bojuje. Neúnavne pomáha vysídlencom, ženám, ktoré prišli pre vojnu o manžela, vojakom na fronte. Zbiera peniaze, nakupuje turnikety, generátory, oblečenie. V Karpatoch zorganizovala niekoľko táborov pre manželky a deti zabitých alebo zajatých vojakov. Ich súčasťou sú terapie, ktoré ich na chvíľu vytrhnú z beznádejného stereotypu. Psychológov je na Ukrajine málo a presídlenci, ktorí pre ruskú agresiu stratili domov, nemajú na terapie peniaze. Tatiana to dobre pozná. Jej prvého muža Andrija zabili počas bojov o donecké letisko v roku 2014. Synček Kiril mal vtedy len jeden a pol roka.

Deň čo deň

Čo Andrijovi povedala, keď jej oznámil, že pôjde do vojny ako dobrovoľník? Nechcela, aby tam šiel? „Nikto nechce. Ale som z Luhanska okupovaného od roku 2014,“ rozpráva. „Prišli Rusi, ostreľovali nás, zaberali naše domy. Čo iné nám zostávalo? Nemali sme inú možnosť, len brániť sa.“ Andrij šiel teda na front a Tatiana s Kirilom 15. júna 2014, na synove prvé narodeniny, z Luhanska odišla. Viac sa domov nevrátila.

Na fronte. Tábor a terapie pomáhajú ženám a deťom opäť nájsť chuť do života. Zdroj: profimedia.sk

Bývali najprv v Dnepropetrovsku zadarmo v internáte, kde štát prideľoval ubytovanie vysídlencom. Keď Andrija zabili, nechala Tatiana syna u otca svojho bývalého muža v Kamianskom v Dnepropetrovskej oblasti a odišla na front. Vozila pomoc, pomáhala zháňať medicínu, evakuovala ranených, odvážala telá zabitých vojakov. Čo bolo treba. „V Avdijivke sme museli vyviezť veci ľudí, ktorí odišli z poslednej bytovky pre ostreľovanie, aby sa tam mohli usadiť vojaci. Boli tam fotografie rodín, detí, vedela som, že ich musím odviezť a vyhodiť. No sedela som nad nimi a rozmýšľala, čo je s mojím bytom tam v okupácii... Rozmýšľala som nad mamou, ktorá zostala v Luhansku, lebo jej nevládny otec nechcel odísť. Nevidela som ju roky. Keď si voláme, hovorí len jedno: ‚Bodaj by už tie ruské suky pozdochýnali, aby som mohla vidieť vnuka.‘“



Za synom sa vrátila, až keď mal štyri roky. Nič nebolo ako predtým. Hovoril jej, že ju neľúbi, že ju nenávidí. Pochopila, že pre smrť manžela prestala vidieť čokoľvek iné než vojnu. „Mala som pocit, že čím bližšie budem k bojom, tým viac bude mŕtvych ruských vojakov. No keď mi dieťa povedalo také slová, pochopila som, že takto ďalej nemôžem fungovať.“ Našťastie natrafila na ľudí, ktorí organizovali rehabilitačné pobyty pre vdovy po vojakoch. Prešla tromi kolami rehabilitácií. Po treťom konečne cítila, že chce žiť.

Nechcú pomoc

Chcela opäť vziať na ruky svoje dieťa, ukazovať mu svet, rozprávať o všetkom možnom. Dostala dôchodok po zabitom manželovi a kúpila byt v Rivnom. Spolu s ďalšími ženami, ktorých muži zomreli na fronte, založila organizáciu Veteránsky priestor. Poskytujú právne konzultácie, poradenstvo. Organizujú rôzne aktivity pre manželky a deti zabitých vojakov, ale aj pre tých, čo stále aktívne bojujú.



Po vlaňajšom februári sa všetko ešte zintenzívnilo. A Tatiana je neúnavná. Od prvého dňa. Syn chirurga z Ľvova, ktorého poznala, pracuje v Prievidzi. Tak získala kontakt na Ivana a Mateja Sýkorovcov a ich občianske združenie Berkat. Prvýkrát tam s kamarátkou vyrazili v marci 2022. Vojakom chýbali turnikety na zastavenie krvácania. Bolo veľmi ťažké zohnať ich v celej Európe. Ivan ich vďaka dobrým kontaktom kúpil v Izraeli a nabalil Tatiane auto aj ďalšími potrebnými vecami. Pomoc zo Slovenska pokračuje dodnes.

Nerozumejú. Malé deti často nedokážu pochopiť, čo presne znamená smrť otca. Vysvetľujú im to na rozprávke Leví kráľ. Zdroj: Jana Čavojská

Aj vďaka nej stretávam v horách na Zakarpatskej skupinu päťdesiatich mám a detí. V krásnom prostredí pri riečke sa cez arteterapie a športové aktivity snažia zabudnúť. Nájsť v sebe stratenú chuť do života. Vidieť v ňom význam po tom, ako prišli o milovaného manžela a oca. Tatiana vysvetľuje, že ženy zabitých, ale aj zajatých vojakov sú v strese celé mesiace, a keďže v krajine je málo psychológov, nedostanú žiadnu odbornú pomoc. „Mnohé chodia stále v čiernom. Majú pocit, že ak čiernu vyzlečú, zradia svojho mŕtveho muža. Ale to nie je pravda. Nech urobia čokoľvek, naspäť ho to nevráti. No majú zodpovednosť za svoje deti. Musia žiť.“



Ženy v takej situácii cítia takú bolesť, že deti často prehliadajú alebo dokonca od seba odháňajú. Nikomu neveria. Nechcú pomoc. Boja sa, hanbia sa ju prijať či o ňu žiadať. Tatiana to pozná. Bola rovnaká. Všetkých posielala preč. Tvrdila, že nič nepotrebuje, že to zvládne sama. „Prvé dni sme spali na zemi. Nemali sme nič. Jedli sme iba zemiaky a mlieko. Keď mi dávali matrac, hanbila som sa, plakala. Hovorila, že nič nepotrebujem, že nie som bezdomovec.“

Hra na otcov

Lenže bola. Rovnako ako tisícky rodín presídlených z okupovaných území alebo z miest, kde zúria ťažké boje. „Doma si mala svoje bezpečné miesto, svoju šálku, kvietok, ktorý si mohla polievať, psa, ktorého si škrabkala za ušami. A potom o všetko prídeš. To je strašná trauma,“ vysvetľuje Tatiana a dodáva, že keď zrekonštruovala rivnenský byt a vedela, že opäť má svoje miesto, psychicky jej to veľmi pomohlo.

Ľuda. So synom Seriožom a s dcérou Alexandrou dúfa, že jej muž sa z ruského zajatia vráti živý. Zdroj: Jana Čavojská

Kto si na novom mieste nájde prácu, má to jednoduchšie. No sama matka s maličkými deťmi nemôže pracovať. Rodiny žijú z malých štátnych príspevkov. Prežívajú zo dňa na deň, bez podpory najbližších. Nemôžu si dovoliť ani výlet niekam za mesto. Preto sú Tatianine tábory také dôležité. „V Rivnenskej oblasti evidujeme viac ako tisíc detí, ktorým zabili otcov. Okrem nich máme deti nezvestných, zajatých a ranených vojakov. S tými rodinami treba pracovať. Je tragédia, keď mamy upadajú do depresie, v akej som bola aj ja. Deti v tábore maľujú temné čierne obrázky. Nie žlté slniečko, modrú vodu, zelený les, pestré kvety.“



Pred chatou sa zatiaľ chlapci hrajú na vojakov. Ako všade na svete. Namiesto pušiek majú palice, jeden velí a ostatní poslúchajú jeho príkazy. Priblížiť sa k budove, vystreliť zopár rán, skrčiť sa pred guľkami. Lenže títo chlapci sa hrajú na svojich vlastných otcov. Na tých, ktorých stratili.

Ruka s tetovaním

Nasťa svojim malým dievčatám povedala, že otec zomrel, že ho zabili na fronte. Vedia to, no nechápu, že to znamená, že sa už nevráti. Žili v meste Dniprorudne kúsok od Enerhodaru v Záporožskej oblasti. Dva mesiace prežili pod ruskou okupáciou. Potom sa Nasťa so Žeňom rozhodli odísť. V meste nebola práca, pomaly nebolo, čo jesť, školy nefungovali, každý sedel doma. Cesta z okupácie trvala niekoľko dní, bolo to samé čakanie na blokpostoch, preverovanie telefónov, kontrola batožín, žiadosti o úplatky a sklamanie, keď ich napriek tomu vojaci otočili. Ale raz sa stalo, že ruskí vojaci priniesli rodinám čakajúcim v autách jedlo zo svojich prídelov. Nakoniec prešli a dostali sa ku kamarátke do Rivného. Žeňa sa prihlásil na vojenskú správu. Predtým bol baník. Na front ho vtedy neposlali. Našiel si prácu a mohli si prenajať byt.

Hra na vojakov. Chlapci sa s palicami namiesto pušiek hrajú na svojich mŕtvych otcov. Zdroj: Jana Čavojská

Do armády ho povolali až 14. septembra. „Bez prípravy ich odvelili k Charkovu. Len so samopalom v rukách,“ rozpráva Nas­ťa o tom, čo jej muž hovoril do telefónu. Po prvej rotácii na fronte sa Žeňa zapísal ako operátor drona. Poslali ho na desať dní na školenie do Ľvovskej oblasti, cestou späť sa ešte zastavil v Rivnom za Nasťou a dcérkami Javou a Nikou. Mali päť a tri roky. Vtedy ho videli naposledy. Z frontu písal, ako je tam ťažko, že ich ostreľujú. „Raz mi zavolal, že ho posielajú na pozíciu 150 metrov od Rusov. Ozval sa ešte raz, o druhej v noci. Že už odchádzajú.

A potom nič

„Nasťa, dostali sme sa pod obstrel a Žeňku zasiahli do hlavy, keď som ho videl naposledy, bol ešte živý a volal o pomoc,“ napísal jeho spolubojovník. Nasťa obvolala veliteľstvo aj všetky nemocnice v okolí Charkova. Konečne sa dopátrala. Do jednej z nemocníc priviezli muža s menom Kastrnka napísanom na ruke – mali príkaz napísať si na ruku priezvisko, aby ich dokázali identifikovať. „Dovolala som sa doktorovi, či je u nich. Keď voláte, tak už všetko viete, zareagoval. Povedala som, že neviem nič, len že ho zranili. Oznámil mi, že sa im nepodarilo zachrániť ho.“



Žeňa mal na ruke tetovanie. Nasťa poprosila lekára, aby jej ho odfotil. Keď dostala fotku, bola si istá... To bolo v novembri. Dievčatám o otcovej smrti nebola schopná povedať ešte mesiac. Má tridsaťjeden a doma urnu s popolom mŕtveho muža. „Čakám, kým oslobodia Dniprorudne. Potom ho pochováme doma.“

Obyčajný život

Ľuda má dospelú dcéru, pätnásťročného Seriožu a jedenásťročnú Alexandru. Na Zakarpatskej oblasti sú s ňou dve mladšie deti. Ich dom v Lysyčansku zničilo ostreľovanie. Nezostalo im nič. Našťastie jej muž prežil. Už osemnásť mesiacov je v ruskom zajatí.



Naposledy bojoval pod Marjinkou. Potom o ňom Ľuda dlho nemala žiadne správy. Deväť mesiacov pátrala. Ruská federácia raz zverejnila video zajatcov. „Bol na ňom aj on a vyzeral strašne. Neskôr mi na Facebook napísal jeden vojak, ktorý bol s ním v cele. Dostal sa domov v rámci výmeny zajatcov. Povedal mi, že Seriožu zranili, mal kontúziu a poranenú ruku, ale že sa drží. Dva mesiace bol v Olenivke, neskôr v ďalších dvoch kolóniách v Rusku. Nevie, či žijeme, či naše deti žijú. Nádejame sa, že sa vráti. Že ho nezabijú. Lebo aj to sa stáva. Že odtiaľ privezú našich zavraždených, umučených.“

Táborové aktivity vytiahnu deti zo stereotypu. Zdroj: Jana Čavojská

Bola to prvá láska, láska ako hrom. Serioža prišiel na práz­dniny k starej mame, Ľuda bývala v susednom dome, pohádali sa o marhule popadané zo stromu a zamilovali sa do seba. „Dva roky som naňho čakala, kým príde z vojenčiny. Písala som mu každý deň. Nikto nedostával toľko listov.“ Vzali sa, narodili sa im tri deti. Serioža bol zvárač a montážnik, Ľuda pracovala v želatínových závodoch. V roku 2016 odišiel na front ako dobrovoľník. Po 24. februári 2022 boli boje na východe ťažké. „Prešiel už všeličím. Nemyslela som si, že práve teraz to bude také vážne. Ale on to vedel. Poslal mi esemesku: ‚Ľúbim ťa, ľúbim deti, vydržím všetko, vyhráme.‘“ Bolo to 15. marca. Ľuda s deťmi vtedy odišla z Lysyčanska do Rivného a jeho zobrali do zajatia.



„Každý deň čakám a modlím sa k Bohu. Nemôžem spať. Oslovujem všetky organizácie zaangažované do výmeny zajatcov.“ Psychológa Ľuda nechce. „Hlavne, že žijeme. Po tom všetkom, čo sa stalo, netúžim po veciach ako predtým. Po rekonštrukcii domu alebo novom nábytku. Chcem iba naspäť muža. A byť s ním a s deťmi. A aby nepadali rakety. Tento tábor je pre nás obrovská vec, do Rivného sme prišli bez ničoho a nemáme peniaze. Tu pozerám na prírodu a rozmýšľam, prečo ľuďom nestačí obyčajný život.“

Jednosmerná cesta

S Markízom sa Tatiana zoznámila na fronte. O pár rokov neskôr sa dali dokopy, znovu sa stretli na hudobnom festivale. No v krajine zasiahnutej vojnou netrvá šťastie dlho. Vlani mužovu jednotku poslali do Mariupoľa. O piatej ráno leteli nad Azovským morom a každý z chlapcov mal pred očami celý život. Veľmi dobre vedeli, že je to jednosmerná cesta. Že šanca na návrat domov je mizivá. Vojaci údajne v Mariupole zdržali 22-tisíc ruských vojakov, aby nemohli postupovať ďalej na Záporožie a Dnepropetrovsk.



Markíz bojoval, až kým nedostali príkaz vzdať sa. Osem mesiacov bol v zajatí. Vymenili ho vlani 6. decembra. „Vedela som, že fyzicky vydrží všetko, no bála som sa, že nevydrží psychicky. V zajatí ich bili a mučili 24 hodín v jednom kuse. Mnohí hovorili, že radšej ich mali zastreliť, než aby takto trpeli každý deň.“



No trpela aj Tatiana. O jedného muža už prišla. Znova bola v šialenej situácii. Nevedela, či jej milovaný ešte žije. Zostal jej len hluchý účet na Telegrame. No vrátil sa jej. Aby znovu odišiel na front – ale ona ho chápe. „Urobila by som to isté. Každý, kto prežije také muky a potom dostane šancu pomstiť sa, pôjde a urobí to.“