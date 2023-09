Exoplanétu preskúmal vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba.

Vedci z amerického Národného ústavu pre letectvo a vesmír (NASA) objavili exoplanétu s oceánom vody, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. Exoplanétu K2-18b preskúmal vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba. Na planéte s 8,6-násobkom hmotnosti Zeme odhalil prítomnosť molekúl na báze uhlíka vrátane metánu a oxidu uhličitého. To by mohlo znamenať prostredie vhodné na hľadanie života, uvádza pondelkové vyhlásenie NASA.

Pod atmosférou exoplanéty K2-18b bohatej na vodík sa môže nachádzať oceán tvorený vodou a tiež dimetylsulfid (DMS). DMS na Zemi produkujú výhradne živé organizmy, najmä fytoplanktón žijúci v moriach.

K2-18b obieha svoju hviezdu v obývateľnej zóne a obsahuje molekuly na báze uhlíka, to však automaticky neznamená, že na nej existuje život, uvádza NASA. Veľkosť planéty naznačuje prítomnosť vysokotlakého ľadu známeho z Neptúnu, atmosféra je však tenšia, bohatá na vodík. Oceán je tiež príliš horúci na to, aby v ňom mohol vzniknúť život.

„Naším konečným cieľom je nájsť život na obývateľnej exoplanéte. Ak by sa to podarilo, revolučne by to zmenilo naše chápanie nášho miesta vo vesmíre," vyhlásil astronóm z Univerzity v Cambridge a hlavný autor štúdie Nikku Madhusudhan.

Vedci pojmom exoplanéta označujú všetky planéty vo vesmíre obiehajúce okolo inej hviezdy ako je naše Slnko. Vznikol skrátením slovného spojenia "extrasolárna planéta".