Nadšenci sa rozhodli nájsť najdôležitejšiu basgitaru hudobnej histórie.

Fanúšikovia legendárnej rockovej skupiny The Beatles a záhad majú šancu zapojiť sa do celosvetového hľadania „nezvestnej“ basgitary Paula McCartneyho (81), opisovanej aj ako najikonickejší nástroj na svete či najdôležitejšia basgitara v histórii.

Pátrací tím

McCartney kúpil elektrickú basgitaru Höfner 500/1 Violin Bass za 30 libier v roku 1961 v nemeckom Hamburgu. Bola jeho obľúbená. O osem rokov neskôr pri natáčaní dokumentu Get Back v Londýne hudobný nástroj bez stopy zmizol. Naposledy ho teda videli pred viac ako polstoročím krátko pred rozpadom kapely.



Nick Wass, ktorý pracoval ako marketingový manažér a dizajnér elektrických gitár nemeckej značky Höfner, dlhodobo spolupracuje s McCartneym. O basgitarách Höfner 500/1 v tvare huslí napísal knihu. Keď sa ho v nedávnom rozhovore spevák a basgitarista The Beatles opýtal na tú jeho stratenú, Wass sa rozhodol raz a navždy „najväčšiu záhadu v histórii rokenrolu“ vyriešiť. Postavil sa na čelo „pátracieho tímu“. Akcia dostala názov The Loss Bass Project, a ak máte nejaké informácie, kde by sa basgitara mohla nachádzať, neváhajte sa o ne podeliť. Ako povedal Wass pre BBC, nie je jasné, kde ju po natáčaní Get Back v roku 1969 odložili a kto pri tom mohol byť. „Väčšina ľudí si ju bude pamätať, je to basgitara, ktorá stvorila The Beatle­­s.“ Ako pátrací tím uvádza na svojom webe, „McCartney na nej hral v Top Ten Clube v Hamburgu v roku 1961, v Cavern Clube v Liverpoole, na prvých nahrávkach v štúdiu Abbey Road. Počujete ju v skladbách Love Me Do, She Loves You či Twist and Shout. Poháňala beatlemániu a formovala zvuk moderného sveta“.



„S pomocou fanúšikov, hudobníkov, zberateľov a hudobných obchodov môžeme dostať ikonický nástroj tam, kam patrí. Paul McCartney nám za posledných 62 rokov dal tak veľa. Projekt Lost Bass je naša šanca vrátiť mu to,“ píše sa na stránke. „Paul by bol nadšený, keby sa mu basgitara vrátila, viem to, pretože som s ním o tom hovoril,“ povedal Wass. Potvrdzujú to aj slová samotného McCartneyho z roku 1966: „Höfnera mám od začiatku. Mám tri modely, ale ten starý je môj najobľúbenejší.“ Wassovi s pátraním pomáhajú novinári manželia Scott a Naomi Jonesovci. „Nick má o gitare viac technických znalostí ako hocikto iný na planéte. My s Naomi prinášame do pátrania investigatívne schopnosti,“ tvrdia.

Za pár drobných

Aj keď nástroj kúpil McCartney za pár drobných, keby sa našiel, mohol by sa vydražiť za milióny. Ukradnutá gitara Johna Lennona, ktorá sa znovu objavila o polstoročie neskôr, sa predala za 1,9 milióna libier. Akustická gitara Kurta Cobaina z Nirvany, na ktorej hral počas kultového vystúpenia MTV Unplugged, sa vydražila za 4,76 milióna libier. McCartneyho basgitara definuje jednu hudobnú éru a zrejme by prekonala obe tieto sumy. Pátrací tím však nemá komerčnú motiváciu, aby stratený nástroj našiel.



„Pri basgitare Höfner dúfajú, že sa niekto prihlási z dobrej vôle. Ten, u koho je nástroj, si pravdepodobne ani neuvedomuje, aký poklad má doma,“ vraví novinár Jones. „Bolo by pekné, keby sa jedného dňa mohla ukázať verejnosti. Ak sa aj niekto ozve s vidinou zárobku, aj tak dobre, pretože by sa našla. Ale v konečnom dôsledku to robíme len preto, aby sme Paulovi vrátili jeho basgitaru. Od Nicka a firmy Höfner vieme, že to je to, čo vždy chcel.“

Ako ju rozpoznať

Po spustení verejnej výzvy získal pátrací tím za menej ako dva dni stovky nových tipov, dva z nich sa vraj javia ako mimoriadne zaujímavé. Za 55 rokov, čo nástroj nikto nevidel, sa šírili rôzne chýry, kde by mohol byť.



Samozrejme, objavili sa aj falzifikáty, no každý amatérsky detektív by mal poznať základné znaky na identifikovanie tej pravej McCartneyho basgitary. Logo Höfner je napísané na vreteníku vertikálne, v neskorších verziách, na ktorých McCartney hral, je horizontálne. Keď nástroj videli naposledy, vyzeral inak ako na starších fotografiách. Je to preto, že po turné prešiel renováciou. Dostal tmavší náter, odstránili z neho perleťový chránič a prevodníky boli z jedného kusa čierneho dreva. McCartneyho basgitara bola podľa Wassa pravdepodobne ukradnutá, no „niekto niekde určite vie, čo sa s ňou stalo a kde je teraz“.