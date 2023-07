Sarah Jessica Parker sa dlho trápila vo vzťahu s Robertom Downeym jr.. Potom sa zoznámila s kolegom Matthew Broderickom, s ktorým je šťastná až dodnes.

Hviezda seriálu Sex v meste v rozhovore pre The Howard Stern Show porozprávala zaujímavé detaily zo vzťahu s jej manželom. Po prvýkrát sa stretli, keď boli ešte zadaní. I keď k sebe pocítili sympatie, tak do toho nechceli ísť a ublížiť svojim najbližším. Zhodou okolností zostali potom obaja naraz single a ich láske už nič nestálo v ceste.

„Naše prvé rande sme mali 8. marca 1992 a odvtedy sme stále spolu,“ prezradila Sarah Jessica Parker. Herečka už viackrát hovorila o tom, ako veľmi jej záleží na manželovi a že v ňom našla svoju životnú výhru. Obaja sú si natoľko blízki, že ani po 31 rokoch vzťahu nedokážu byť od seba dlhší čas. Preto sa držia pravidla, že pokiaľ sa im do cesty nepripletú neočakávané a výnimočné okolnosti, tak večer musia stráviť spolu.

„Odvtedy sme nikdy nestrávili noc oddelene, s výnimkou práce alebo keď bola jeho matka na chvíľu chorá, takže sa o ňu šiel postarať. No od tej prvej noci, nikdy sme neboli od seba,“ Parker prezradila najdôležitejšie tajomstvo ich šťastného manželstva.

Jedným z rozhodujúcich dôvodov, prečo sa zamilovala do Matthewa Brodericka bolo, že aj on chcel zostať po zvyšok života v New Yorku. Obaja toto mesto dodnes veľmi milujú, chceli sa tam usadiť, založiť si rodinu a vychovávať deti. Tento veľký se sa im aj splnil.

„Veľmi sa mi páčila jeho osobnosť. Je tak múdry, zábavný, páči sa mi akých kamarátov si vybral, že žil v New Yorku, čo bolo pre neho dôležité, ako tak trochu cestoval po meste. Bol naozaj múdry a talentovaný, pomyslela som si, že je taký krásny a očarujúci,“ predstaviteľka Carrie zo Sexu v meste aj po 31 rokoch s láskou popisuje svojho manžela, ktorý je pre ňu zároveň aj najlepším priateľom.