Victoria Beckham po dvadsiatich rokoch prehovorila o Davidovej nevere.

Manželia Beckhamovci sa zúčastnili londýnskej premiéry štvordielneho dokumentárneho filmu od Netflixu s názvom Beckham, ktorý sa zaoberá raketovým úspechom bývalého futbalistu. Vo filme sú zachytené i momenty zo súkromia. Tvorcovia nevynechali ani dramatické spomienky. Victoria Beckham (49) po dvadsiatich rokoch prehovorila po prvýkrát o bolesti, ktorú jej spôsobila nevera jej manžela Davida (48) so osobnou asistentkou Rebeccou Loos (46).

Futbalová legenda a idol žien dodnes netuší ako sa im s manželkou podarilo prežiť obrovskú vzťahovú krízu, ktorá otriasla ich manželstvom v roku 2003, kedy sa presunul z Manchestru United do Realu Madrid. Jeho kariéra bola na vrchole, no manželstvo sa otriasalo v základoch.



Zemetrasenie nastalo potom ako dnes už neexistujúce noviny News Of The World odhalili futbalistov vzťah s osobnou asistentkou Rebeccou Loos. Dvojica bola spolu videná v nočnom madridskom bare a mali si medzi sebou posielať erotické textové správy. V tej dobe sa Victoria rozhodla zostať v Anglicku, aby synovia Brooklyn a Romeo nemuseli meniť školy. Davidovi v Španielsku pri nevere nič nebránilo.



Správy o manželskej kríze ich sprevádzali na každom kroku. Olej do ohňa pridala i samotná Rebecca, ktorá neskôr pre televíziu Sky povedala, že David je úžasný milenec. Známy športovec všetko poprel a tvrdil, že je šťastne ženatý. Špekulácie o nevere prinútili Victoriu s deťmi sa napokon presťahovať do Madridu. Módna návrhárka priznala, že cítila k Davidovi odpor.



"Bolo to pre nás najťažšie obdobie v našom spoločnom živote. Pripadalo mi, že je proti nám celý svet. Bolo to asi najmenej šťastné obdobie, čo som v živote zažila,“ zverila sa Victoria so slzami v očiach. Život v Madride bol pre ňu nočnou morou. Uľavilo sa jej až keď sa presťahovali do Los Angeles.

"Úprimne povedané, neviem ako sme to zvládli. Victoria je pre mňa všetkým. Vidieť ju zranenú bolo neuveriteľné, ale sme bojovníci a v tej dobe sme museli bojovať jeden za druhého, museli sme bojovať za svoju rodinu,“ prezradil Beckhama, ktorý už evidentne seká dobrotu.