K princeznej Kate neodmysliteľne patrí dlhá gaštanová hriva. Viete si predstaviť, ako by vyzerala s kratším účesom či dokonca blond? Pozrite...

Princezná z Walesu, Kate (41) je inšpiráciou pre svoje postavenie, výkon kráľovských povinností, no i ako ikona módy a štýlu. Neodmysliteľne k nej patria dlhé gaštanové vlasy. Hoci občas zmení účes, nikdy to nie je prílišný extrém. Neexperimentuje veľmi s farbou ani dĺžkou vlasov, no i pár centimetrov hore-dole, či mierne zosvetlenie si jej verní fanúšikovia i štylisti hneď všimnú. Dokonca aj to, keď si učeše cestičku inak, ako sme zvyknutí. Je tomu tak aj aktuálne. Kate nosí nový trendy jesenný účes.

Na pulze trendov

Kate aktuálne nosí dlhšie vlasy pod ramená, ktoré má jemne vlnité s predĺženou ofinou, ktorá jej lemuje tvár. Ide o takzvaný motýlí strih. Cestičku si predtým zvykla česať na stranu, teraz ju má na stred. Vlasy má nepatrne zosvetlené technikou balayge. Ide o účesový trend tejto jesene, ktorý vychádza zo 70. rokov.

Podľa osobnej štylistky Lisy Talbotovej z Londýna, nový účes princeznej z Walesu svedčí o „mladej a modernej“ členke kráľovskej rodiny, ktorá je na pulze nových trendov. Talbotová pre FEMAIL povedala, že neustále sa meniaci vzhľad princeznej Kate je znakom toho, že rada sleduje trendy a mení sa s dobou, tak ako sa vyvíja aj samotná kráľovská rodina. „Mladá a moderná členka kráľovskej rodiny chce prijať svieži vzhľad, ktorý vytvára jej osobnú značku, ktorá k nej priťahuje verejnosť. Svedčí to o dôvere, empatii, láskavosti a túžbe ukázať, že je ako mnohé ženy, ktoré sa môžu a budú meniť s dobou,“ vyčítala s účesu princeznej odborníčka. Podľa vlasovej štylistky hviezd z Londýna Louise Baileyovej dosiahla hustejšie vlasy vďaka technike predlžovania.

Vedeli by ste si však predstaviť, keby si Kate gaštanovú hrivu výrazne ostrihala či dokonca prefarbila na blond? Ako by vyzerala môžete celkom presne zistiť na instagramovom účte Kate Middleton Royal, kde fanúšikovia upravili fotky princeznej a vďaka moderným technológiám si môžeme pozrieť, ktorý účes by jej pristal viac či menej.