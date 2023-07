Stopli Barbie!

Vietnamské kiná stiahli so svojich internetových stránok premiéru amerického filmu Barbie, ktorá bola naplánovaná na 21. júla. Dôvodom by podľa miestnych štátnych médií mala byť scéna zobrazujúca mapu spornej časti Juhočínskoho mora, ktorá zobrazuje čínske nároky na oblasť, takzvanú líniu deviatich čiar. Na rôzne časti mora bohatého na prírodné zdroje si vznášajú nárok okrem Vietnamu aj Filipíny, Taiwan, Brunej, Filipíny, Indonézia, Malajzia a Japonsko. V roku 2016 medzinárodný tribunál v Haagu rozhodol proti čínskym nárokom na Juhočínske more, Peking rozsudok neuznal.