Obyvatelia Chartúmu tvrdia, že ulice mesta sú "posiate" mŕtvolami.

Vojnou zmietanému Sudánu hrozí riziko vypuknutia závažných chorôb. Na uliciach tamojších miest sa totiž hromadia mŕtve telá, pričom zdravotnícka a hygienická infraštruktúra v krajine je prakticky zničená. V utorok na to upozornila organizácia Save the Children. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Obyvatelia Chartúmu tvrdia, že ulice mesta sú "posiate" mŕtvolami, čo je dôsledok ozbrojených potýčok, ktoré v polovici apríla vypukli medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Márnice hlavného mesta Sudánu sú totiž preplnené alebo bez elektrickej energie potrebnej na prevádzku chladiacich zariadení, a tak sa telá rozkladajú na uliciach, čo by podľa Save the Children mohlo vyústiť do vypuknutia závažných chorôb.

V Sudáne v uplynulých rokoch vypuklo niekoľko epidémií cholery a lekári upozornili, že by sa to v dôsledku vojny mohlo zopakovať, píše AFP. Podľa Save the Children by k tomu mohla prispieť "kombinácia zvyšujúceho sa počtu mŕtvol, nedostatku vody a nefunkčných hygienických služieb". Táto africká krajina však nedisponuje prevádzkyschopným testovacím laboratóriom, preto sa nedá jednoznačne určiť, či sa v Sudáne cholera skutočne šíri. WHO tiež oznámila, že v dôsledku konfliktu je 80 percent sudánskych nemocníc mimo prevádzky.

Organizácia tiež uviedla, že "k utrpeniu pozostalých v Chartúme prispieva aj to, že svojich mŕtvych nemôžu dôstojne pochovať".

Organizácia Spojených národov (OSN) informovala, že v dôsledku ozbrojeného konfliktu museli svoje domovy opustiť až štyri milióny Sudáncov. Podľa sudánskych úradov si boje vyžiadali viac ako 3000 obetí a ďalších 6000 ľudí utrpelo zranenia. Lekári a aktivisti uvádzajú, že skutočný počet obetí môže byť vyšší.

