Kamaráti a aktivisti.

Hereckí kolegovia a kamaráti z Hollywoodu Leonardo DiCaprio (48) a Tobey Maguire (47) prišli do Paríža na koncert Power Our Planet: Live in Paris. Bezplatné podujatie pod Eiffelovou vežou usporiadala aktivistická organizácia Global Citizen ako reakciu na samit pre nový finančný pakt, v rámci ktorého sa vo francúzskej metropole stretli desiatky hláv štátov a vlád. Cieľom iniciatívy je znížiť dlhové bremeno rozvojových krajín a uvoľniť im prostriedky na riešenie situácie v oblasti klímy.

„Nachádzame sa v naliehavom okamihu. Potrebujeme zmeniť celý náš systém, aby ľudia, ktorých klimatická kríza najviac zasiahla, dostali to, čo potrebujú na boj proti nej,“ cituje agentúra Reuters americkú speváčku Billie Eilish (21), ktorá na koncerte zaspievala. „Chcem, aby sme všetci boli súčasťou riešenia, nie problému,“ povedal počas svojho vystúpenia americký spevák Lenny Kravitz (59).