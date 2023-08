Zápis do histórie a milióny dolárov za deň: Trump z väzenskej fotky vyťažil maximum

Trump zo svojho zatknutia politicky profituje.

Bývalý prezident Spojených štátov amerických Donald Trump minulý týždeň dobrovoľne prišiel do väznice Fulton v meste Atlanta, kde mal byť zatknutý. Dôvodom boli obvinenia z pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020.

Trump však v budove strávil sotva dvadsať minút. V rámci formálneho postupu ho odfotili, zobrali mu odtlačky prstov a hneď aj prepustili na kauciu 200-tisíc dolárov. Trump zamieril na letisko a odletel domov do New Jersey.

Fotka, ktorú mu spravili vo väznici, sa zapísala do histórie. Je to vôbec prvá policajná fotografia bývalého prezidenta USA v histórii. Trump označil svoje formálne zatknutie za "výsmech spravodlivosti". Fotku sám zverejnil na twitteri, pričom pod ňu dopísal heslá "Zásah do volieb" a "Nikdy sa nevzdávajte".

Viacerí americkí odborníci varovali, že Trump sa zo svojho zatknutia pokúsi vytĺcť čo najviac politického kapitálu, keďže už o rok opäť zabojuje o post prezidenta USA. A zdá sa, že sa nemýlili. Zatkli ho vo štvrtok večer a do nedele už stihol vyzbierať na svoju kampaň vyše sedem miliónov dolárov. Iba v piatok mu jeho fanúšikovia poslali viac ako štyri milióny, čo je podľa webu Politico najvyššia suma za jeden deň od začiatku kampane.

Dopomohol k tomu najmä predaj predmetov, ktorý pohotovo spustil Trumpov oficiálny kampaňový web iba niekoľko hodín po zatknutí. Na hrnčekoch, plechovkách piva, tričkách, šiltovkách či mikinách je Trumpova fotka z väzenia doplnená rôznymi heslami, napríklad never surrender (nikdy sa nevzdávajte) či not guilty (nevinný).

Na posielanie darov či kúpu predmetov vyzval svojich stúpencov aj sám Trump. Ceny predmetov sa pohybujú od 12 dolárov za hrnček po 34 dolárov za tričko s dlhým rukávom.

Predmety idú tak na dračku, že na väzenskej fotke sa snažia zarobiť aj nepolitické organizácie. V Amerike populárny spoločensko-športový web Barstool Sports tiež predáva svoju verziu tričiek s Trumpom, za jeden kus pýtajú 34 dolárov.