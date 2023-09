O bozku, ktorý prerástol do škandálu a rezonoval aj na monackom galavečere UEFA.

Objatie a nečakaný bozk na pery, ktorými v predposlednú augustovú nedeľu v austrálskom Sydney blahoželal šéf španielskeho futbalového zväzu Luis Rubiales krajanke Jenni Hermosovej k zisku čerstvého titulu majstra sveta, prerástli do obrovského škandálu. Aj o desať dní neskôr to počas vyhlasovania najlepšieho futbalistu a futbalistky Európy podľa UEFA v monackom Monte Carle bola horúca téma.

„Práve sme vyhrali titul svetových šampiónok, ale keďže sa stalo, čo sa stalo, všetci aj tak hovoria o niečom inom,“ reagovala na pódiu monackého Grimaldi Forum, kde sa počas slávnostného galavečera zároveň žrebovali základné skupiny mužskej Ligy majstrov, stredopoliarka FC Barcelona Aitana Bonmatí. Hneď po tom, čo si spolu s nórskym kanonierom Manchestru City Erlingom Haalandom prevzala víťaznú trofej v ankete o najlepšieho hráča Európy podľa UEFA.

Po potlesku ospravedlnenie

Po triumfe v Lige majsteriek vystúpila Aitana Bonmatí so španielskou ženskou reprezentáciou na ďalší olymp. S titulom majsteriek sveta sa so Španielkami na tohtoročných MS v Austrálii a na Novom Zélande príliš nepočítalo.



O to ťažšie sa Španielky zmierovali s tým, čo sa počas ceremónie v závere finále MS stalo. V bitke o zrovnoprávnenie žien s mužmi vo svetovom futbale po­dľa 25-ročnej španielskej hviezdy spoločnosť stále prehráva. „Stále je čo v tomto smere zlepšovať. Nedostatok rešpektu a zneužívanie moci ešte nevymizli. Všetci trpíme spolu s Jenni,“ vyhlásila Bonmatí.



Len 162 cm vysoká tvorkyňa hry Barcelony aj Španielska pri nórskom dlháňovi z Manchestru City Erlingovi Haalandovi (192 cm) vyzerala na vyblýskanom pódiu monackého Grimaldi Forum ako žiačka, no z očí jej sršalo odhodlanie a chuť súčasnú neradostnú situáciu zmeniť.



Ani zástupcovia španielskeho futbalového zväzu si najskôr asi nepripúšťali, ako veľmi im Rubialesov bozk na Hermosovej pery pred zrakmi miliónov divákov po celom svete môže ublížiť. Manažér španielskeho národného tímu Luis de la Fuente najskôr svojmu šéfovi počas vyjadrenia, že nevidí absolútne žiadny dôvod, aby zo svojej funkcie odstúpil, nadšene tlieskal. O pár dní sa už ospravedlňoval. To už španielske hráčky unisono vyhlásili, že kým bude Rubiales na čele tamojšieho futbalu, viac reprezentovať nebudú. Samotný bozk označili za „akt sexuálneho násilia“. Redaktorka britského denníka The Guardian ho dokonca nazvala „prejavom mužského šovinizmu“.



„Áno, tlieskal som mu. Dnes už viem, že to bola neospravedlniteľná chyba, a ľutujem ju. Stalo sa to preto, lebo som bol pod psychickým stresom,“ sypal si de la Fuente popol na hlavu. „Musím sa zlepšiť, my všetci sa na vec musíme teraz pozerať inak,“ dodal vzápätí.



Španielska futbalová federácia sa medzičasom od konania Rubialesa dištancovala. Svojho pomyselného šéfa vzápätí skritizoval aj kapitán španielskej mužskej reprezentácie Alvaro Morata. „Správanie pána Rubialesa považujeme za neprijateľné. Nereprezentoval záujmy a postoje španielskeho futbalu ani organizácie, ktorú zastupuje. Ozývame sa aj preto, lebo chceme byť príkladom pre ostatných,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré podpísali aj iné španielske hviezdy ako Škriniarov spoluhráč v Paris St. Germain Marco Asensio, Cesar Azpilicueta (Atlético Madrid) či Rodri (Manchester City).

Bez auta aj laptopu

Zdá sa, že Rubiales má problém, z ktorého sa bude len ťažko dostávať. Syn učiteľa na základnej škole v Las Palmas šéfuje španielskemu futbalu od mája 2018. Organizácia mu zobrala služobné auto, musel vrátiť laptop a siahla na plat - pred dvoma rokmi predstavoval 634-tisíc eur ročne. Ba čo viac, spustila interné vyšetrovanie a dočasne ho suspendovala. Nakoniec prvý muž španielskeho futbalu musel odstúpiť.



Bývalý hráč Mallorcy, Levante či Alicante a otec troch detí má toho na rováši údajne viac než dosť. Už pred tromi rokmi vraj financoval večierky a orgie v súkromnej chate v Granade zo služobných financií. Podľa španielskych médií využíval zdroje vlastnej organizácie aj na výlet do New Yorku či prenájom domu.

Rubiales sa bránil svojským spôsobom. Na konci minulého roka zažaloval Wikipediu, že o ňom šíri nepravdivé informácie. Aférou s Hermosovou si vo funkcii podpísal definitívny ortieľ. Až do posledných chvíľ však celú kauzu označoval za „produkt falošného feminizmu“ a odmietal sa ospravedlniť.