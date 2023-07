Dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta pred niekoľkými rokmi vyhlásila, že sa chce stať chlapcom. Medzitým svoj názor na krátky čas zmenila, teraz ju však na verejnosti opäť videli s iným imidžom.

Shiloh je prvým dieťaťom obľúbeného hollywoodskeho páru. Na prahu puberty svojich rodičov prekvapila tým, že sa viac cíti byť chlapcom a chcela by podstúpiť zmenu pohlavia. Postupne v tomto procese začala podnikať prvé kroky, čomu prispôsobila aj nový imidž, ktorý sa začal viac podobať tomu chlapčenskému. Ako dvanásťročná podstúpila hormonálnu liečbu, ktorá jej mala pomôcť pri tejto zmene.

Podľa blízkych rodinných priateľov požiadala Angelinu, Brada a svojich súrodencov, aby ju začali oslovovať chlapčenským menom. Na výber im dala z dvoch alternatív – John a Peter, pričom väčšina sa priklonila k prvej možnosti. Vzápätí sa už na verejnosti objavovala v mužskom oblečení a tak sprevádzala svoju mamu aj na niekoľkých podujatiach.

Potom však prišlo veľké prekvapenie. Po troch rokoch terapie sa zrazu ukázala spolu so svojimi súrodencami na červenom koberci, kde šokovala prítomných novinárov. Chlapčenské veci zrazu vymenila za dievčenské šaty, ktoré jej veľmi pasovali. Postupne jej štýl nadobúdal čoraz viac ženských čŕt. Ešte počas minulého roka aj vo vlastných videách vystupovala v oblečení, ktoré napovedalo o tom, že sa zrejme rozhodla zmenu pohlavia stopnúť.

Pred pár týždňami sa však na verejnosti objavila opäť s novým imidžom. Shiloh si tentoraz nechala vlasy skrátiť úplne na ježka. Po ženskosti znova nie je ani stopy, čo vidieť aj na zmene jej šatníka. Dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta zase preferuje chlapčenské voľnejšie oblečenie a zdá sa, že predsa len v nej vyhrala túžba stať sa mužom.

Jej fanúšikov viac ako účes prekvapilo to, ako pôsobila na nových fotkách. Pred pár dňami sa ju podarilo fotografom vyfotiť počas nákupu. Shiloh na nich vyzerá smutne a je úplne zahĺbená do seba. Po celý čas mala v ušiach slúchadlá, takže ani veľmi nevnímala svet okolo seba. Viacerí preto vyjadrili obavu, či neprechádza nejakou krízou a nepotrebovala by pomoc svojich blízkych alebo odborníkov.