Žena s extrémnym výzorom túži po láske. Nájsť ju v jej prípade vraj nie je ľahké. Toto na nej mužov odrádza.

Andrea Ivanova (25) z Bulharska o sebe tvrdí, že má „najväčšie pery na svete“. Na ich „nafúknutie“ minula podľa The Sun vyše 9-tisíc eur! Hoci jej takmer zapchávajú nosné dierky a lekár ju varoval, že ďalšie zákroky by mohli byť pre ňu fatálne, Andrea je pripravená pokoriť ďalšie kuriózne rekordy. Rada by bola držiteľkou titulu najšpicatejšej brady. „Môj lekár si myslí, že to s výplňami v brade opäť preháňam. Ale to isté vravel aj o mojich perách,“ ide si za svojim. Upravené má aj prsia, dala si si ich zväčšiť zo 75C na 75E. Ženu viac ako nebezpečnosť invazívnych zákrokov trápi iný problém. Snaží sa totiž nájsť lásku, no muži sa jej boja. Andrea by chcela mať ešte aj najväčšie líčka na svete, no lekári jej už odmietajú dať akúkoľvek výplň, tým podľa nej zmarili aj jej nádej na lásku.

Hľadanie toho pravého

Andrea má problémy so zoznamovaním. Pána Božského sa márne snaží nájsť. Priznala, že za to môže jej extrémny vzhľad. Dokonca sa rozhodla prihlásiť do populárnej zoznamovacej šou The Bachelor u nás známej ako Ruža pre nevestu. Žiaľ, cez kasting neprešla. „Ženích povedal, že nemá rád dievčatá s príliš veľa estetickými zásahmi,“ odkázali zo šou bulharskej influencerke, ktorá má na Instagrame cez 28-tisíc sledovateľov.

„Naozaj som sa chcela zúčastniť šou, pretože by som mohla získať väčšiu popularitu a možno stretnúť lásku, som tiež veľkým fanúšikom šou, pretože sa natáča na veľmi krásnych a luxusných miestach po celom svete – ale zostala som veľmi sklamaný,“ cituje Andreu portál Mirror. „Chcela som si otestovať svoju odolnosť a či budem vychádzať s ostatnými dievčatami. Ale táto sezóna bola dosť šokujúca, keďže nový ženích povedal, že nemá rád dievčatá s množstvom estetických zásahov.“

Šialená láska

Andrea vysvetlila, čo s takým, ktorému sa nepáči jej kontroverzný vzhľad: „Ak mám s niekým vzťah a on mi povie, že je mu nepríjemné chodiť so mnou po ulici alebo na verejné miesta, potom sa musíme rozísť. Budem sa cítiť zle či urazene, ale budem si musieť nájsť nového partnera, ktorému nebude prekážať môj výzor.“

Andrea sa túži zaľúbiť – ale len do niekoho, kto ju akceptuje a „neprekáža“ mu jej vzhľad. „Chcela by som sa šialene a skutočne zamilovať a stretnúť toho pravého partnera pre mňa, pretože láska je tá najkrajšia vec na tomto svete.“ Napriek odporu, ktorý sa jej v online svete dostáva na margo jej vzhľadu, je Andrea odhodlaná pokračovať vo svojom cieli a ďalších procedúrach.