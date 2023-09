Žiaci po návrate do školy zažili prekvapenie: Stop tabletom, píšu naspäť rukou

Z digitálnych zariadení sa vrátili ku knihám a písaniu rukou.

Keď sa deti vo Švédsku vrátili nedávno do škôl, zažili mierne prekvapenie. Mnohí ich učitelia začali klásť dôraz na tlačené knihy, čítanie z nich a praktizovanie písania rukou, píše The Guardian. Tablety používajú v menšej miere, a to napríklad na vyhľadávanie informácií na internete.

Návrat k tradičným spôsobom učenia je reakciou na otázky politikov aj odborníkov, či švédsky hyperdigitalizovaný prístup k vzdelávaniu, vrátane zavedenia tabletov do materských škôl, neviedol naopak k poklesu základných zručností. Medzi najväčšiu kritičku plošného zavádzania technológií do škôl patrí ministerka školstva Lotta Edholmová, ktorá je v úrade necelý rok. „Švédski študenti potrebujú viac učebníc. Fyzické knihy sú pre učenie študentov dôležité,“ povedala v marci. V auguste oznámila, že vláda chce zvrátiť rozhodnutie národnej agentúry pre vzdelávanie, aby boli digitálne zariadenia povinné v predškolských zariadeniach. Plánuje ísť ešte ďalej a úplne ukončiť digitálne vzdelávanie pre deti mladšie ako šesť rokov, uviedlo ministerstvo pre agentúru Associated Press.

Švédi tak nenechávajú vzdelávanie mladej generácie na náhodu. Hoci iné krajiny o výsledkoch švédskych žiakov môžu snívať, pre nich sú varovným prstom. V medzinárodnom hodnotení čitateľskej gramotnosti štvrtákov (PIRLS) dosahujú švédske deti nadpriemerné výsledky, lenže ich skóre medzi rokmi 2016 a 2021 pokleslo. V roku 2021 mali švédski štvrtáci v priemere 544 bodov, čo je pokles oproti priemeru 555 v roku 2016. S ich výkonom sa tak delili o siedme najvyššie skóre v teste s Taiwanom. Na čele rebríčka sa umiestnil Singapur, ktorý si v tom istom období vylepšil skóre v čítaní z 576 na 587.

Písanie na papier je lepšie

Niektoré nedostatky môžu byť výsledkom pandémie koronavírusu alebo môžu odzrkadľovať rastúci počet študentov – prisťahovalcov, ktorých rodným jazykom nie je švédčina. Ďalším dôvodom môže byť ale aj nadmerné používanie obrazoviek počas školských hodín. Mladí ľudia podľa odborníkov na vzdelávanie zaostávajú v základných predmetoch. „Existujú jasné vedecké dôkazy o tom, že digitálne nástroje skôr zhoršujú ako zlepšujú vzdelávanie študentov,“ uviedol Inštitút Karolinska, vysoko rešpektovaná lekárska fakulta zameraná na výskum, v augustovom vyhlásení o národnej stratégii digitalizácie vo vzdelávaní. „Sme presvedčení, že dôraz by sa mal vrátiť k získavaniu vedomostí prostredníctvom tlačených učebníc a odborných znalostí učiteľov, a nie k získavaniu vedomostí primárne z voľne dostupných digitálnych zdrojov, ktorých správnosť nebola overená.“

Rýchle prijatie nástrojov digitálneho vzdelávania vyvolalo obavy aj u agentúry OSN pre vzdelávanie a kultúru. V správe zverejnenej v auguste UNESCO vydalo „naliehavú výzvu na primerané využívanie technológií vo vzdelávaní“. Správa vyzýva krajiny, aby zrýchlili internetové pripojenie na školách, no zároveň varuje, že technológie vo vzdelávaní by mali byť implementované spôsobom, ktorý nikdy nenahradí osobné vyučovanie pod vedením učiteľa a podporuje spoločný cieľ kvalitného vzdelávania pre všetkých.

Potvrdzujú to aj samotné deti. Tretiak na základnej škole Djurgardsskolan v hlavnom meste Švédska Štokholme, Livien Palmer (9), chce mať viac školských hodín „offline“. „V škole sa mi viac páči písanie, napríklad na papieri, pretože je to jednoducho lepšie,“ povedal pre Associated Press. „Používam tablety v matematike a nejakých aplikáciách, ale nepoužívam ich na písanie,“ hovorí jeho učiteľka Catarina Braneliusová. Študenti mladší ako 10 rokov podľa nej „potrebujú čas a prax v písaní rukou...predtým, ako ich oboznámite s písaním na tablete“.

Švédska vláda tento rok investuje 685 miliónov švédskych korún (v prepočte skoro 59 miliónov eur) na nákup kníh do škôl. Ďalších 500 miliónov (43 miliónov eur) vynaloží v nasledujúcich dvoch rokoch na urýchlenie návratu učebníc.

Nie všetci odborníci sú presvedčení, že švédsky návrat k základom je výlučne o tom, čo je pre študentov najlepšie. Kritizovať vplyv technológií je „populárny krok u konzervatívnych politikov“, povedal Neil Selwyn, profesor na Monash University v austrálskom Melbourne. „Je to elegantný spôsob, ako povedať alebo signalizovať oddanosť tradičným hodnotám.“ Názor švédskej vlády, že neexistujú dôkazy, že technológie zlepšujú vzdelávanie, je síce opodstatnený, ale preto, že „neexistujú žiadne priame dôkazy o tom, čo funguje s technológiami“. „Technológie sú len jednou časťou skutočne komplexnej siete faktorov vo vzdelávaní,“ dodal Selwyn.