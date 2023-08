Obe manželstvá princov nie sú ideálne. William i Harry sa vraj so svojimi manželkami pravidelne hádajú.

Meghan je už po Harryho odchode z USA sama. Zatiaľ čo princ je na turné v Ázii, kde propaguje Invictus Games, ktorých patrónom je už niekoľko rokov, jeho manželka si užíva slobodu slamenej vdovy. Pred pár dňami ju ľudia videli na koncerte Taylor Swift a aj na stretnutí s kamarátkami. Aspoň naoko tak zažehnali reči o kríze, o ktorej sa polemizuje už dlhší čas.

Medzitým však prišli z Anglicka zaujímavé správy. Medzi manželmi vraj boli problémy už vtedy, keď spolu bývali v Londýne. Ani odchod do zámoria ich nezachránil, pretože napätie medzi nimi podľa viacerých zdrojov pokračuje ďalej. Spisovateľ Tom Quinn v minulosti napísal knihu o členoch monarchie. Svoje informácie čerpá z overených zdrojov priamo z paláca. Tie mu priniesli aj správy o tom, ako to v skutočnosti vyzerá v manželstvách oboch princov.

Harry a ani William to vraj vo svojich vzťahoch nemajú na ružiach ustlané. Obaja mali so svojimi manželkami viacero hádok, i keď tie sa v oboch rodinách úplne odlišovali. Podľa Quinna boli spory medzi Harrym a Meghan vždy vyhrotenejšie. Keď sa začali hádať, robili to vo veľkom a ich konflikty zvykli rýchlo eskalovať. Časom boli dokonca čoraz viac ostrejšie.

Pokojná atmosféra nepanuje ani medzi Williamom a Kate. „Niekto, kto pracoval v Kensingtonskom paláci, mi povedal, že aj oni majú spory. Nie je to dokonalé manželstvo. Majú úžasné spory. Avšak kde sa niektoré páry hádajú a hádžu po sebe ťažké vázy, William a Kate po sebe hádžu vankúše. Vždy je to pod kontrolou,“ spisovateľ uvádza detaily o súkromí manželov, ktoré sa dozvedel od svojich informátorov.

Podľa Toma Quinna aj za týmto možno hľadať to, akú majú oba páry úctu k anglickej korune. Alžbeta II. sa totiž držala hesla „nikdy sa nesťažujte, nikdy nevysvetľujte“ a to sa snažila naučiť aj svoje deti a vnúčatá. Zatiaľ čo William ju aj v tomto pozorne poslúchol, Harry konal s horúcou hlavou.

„William si osvojil spôsoby a správanie svojej starej mamy a Kate je veľmi dobrá v nesťažovaní sa. Obaja sa držali toho, čo urobilo Alžbetu II. takou pozoruhodnou panovníčkou,“ domnieva sa uznávaný spisovateľ. Z toho dôvodu podľa neho dokážu manželia držať svoje emócie lepšie pod kontrolou a nevybuchnú tak, ako sa to stáva Harrymu a Meghan.