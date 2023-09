Útok na dvojičky je aj po rokoch vďačnou témou pre konšpirátorov.

Pred dvanástimi rokmi sledoval celý svet útok na známe mrakodrapy v americkom meste New York. Na dovtedy nepredstaviteľných záberoch bolo v priamom prenose vidieť, ako do oboch veží Svetového obchodného centra narazili dve komerčné lietadlá. Budovy zachvátil požiar, tisícky ľudí sa ocitli v pasci. Mnohí pred smrťou v neznesiteľnej horúčave dali prednosť skoku z obrovskej výšky. Obe budovy sa zrútili, načo sa americká metropola zahalila do mračien prachu. Súčasne prichádzali informácie o ďalšom unesenom lietadle, ktoré teroristi nasmerovali do západného krídla budovy Pentagonu, v ktorom sídli americké ministerstvo obrany. Štvrté lietadlo sa zrútilo v Pensylvánii potom, ako sa na palube cestujúci postavili teroristom. Z celkovo štyroch unesených lietadiel nikto neprežil. Útoky z 11. septembra 2001 si vyžiadali najmenej 2977 životov, vrátane 19 teroristov z organizácie Al-Káida, ktorá sa k útokom prihlásila. Neskôr sa objavilo množstvo konšpiračných teórii, pozrime sa na tie najrozšírenejšie, či skôr najbizarnejšie.

Za všetko "opäť" môžu Židia?

Jedna z najrozšírenejších konšpirácii tvrdí, že Židia o útoku vedeli vopred. V budovách WTC malo pracovať vyše 4000 ľudí židovského pôvodu, ktorí si v osudný deň vzali dovolenku. Konšpirátori svoju teóriu postavili na fakte, že jedno z prvých videí s horiacimi dvojičkami natočil Žid.

Aké lietadlá?

Ďalšia teória spochybňuje samotnú podstatu útokov, ktorý pred rokmi prostredníctvom televízie sledoval celý svet. Lietadlá, ktoré útočníci nasmerovali do budov Svetového obchodného centra či Pentagonu, v skutočnosti vôbec neboli lietadlami. Išlo o raketový útok, pričom rakety boli hologramom zamaskované tak, aby vyzerali ako lietadlá. Teória však nevysvetľuje, odkiaľ sa potom nabrali trosky lietadiel, ktoré našli v New Yorku, Pensylvánii či budove Pentagonu.

Prečo ich nezostrelili?

Konšpirátori sa často pýtajú, prečo jedna z najmocnejších armád na svete nevyslala do vzduchu stíhačky, aby unesené lietadlá zostrelili ešte pred nárazmi do budov. Podľa ich teórie americké vzdušné sily mohli odvrátiť tragédiu, no od vtedajšieho viceprezidenta Dicka Cheneyho vraj prišiel rozkaz nezasahovať voči uneseným komerčným letom. Vojaci však tvrdia, že žiadny podobný rozkaz nedostali. Podľa oficiálnej verzie únoscovia vypli alebo inak zmanipulovali vysielacie zariadenia v lietadlách, takže letová kontrola ich nebola schopná identifikovať. Navyše, pred 11. septembrom nikto nerátal s tým, že vzdušný priestor Spojených štátov by niekto mohol ohroziť zvnútra, vtedajšie zariadenia armády preto boli schopné zaznamenávať iba hrozby zvonku USA. Podľa záznamov nie je bez viny ani civilná kontrola, ktorá najprv označila zlé lietadlo a keď vojaci dostali opravené informácie, bolo už neskoro.

Záhada veže 7

Konšpirátori poukazujú na záhadný pád budovy s názvom Tower 7. Tá sa zrútila niekoľko hodín po dvojičkách, pričom nebola poškodená žiadnym útokom, jej pád trval menej ako tri sekundy. Súvisí to s teóriou, podľa ktorej pád dvojičiek nespôsobili lietadlá, ale výbušniny, ktoré tam umiestnila samotná americká vláda. Vo veži 7 navyše podľa konšpirátorov mali kancelárie Ústredná spravodajská služba (CIA) a Pentagon, ktoré celý plán vymysleli. Aby ututlali dôkazy, nechali celú budovu odpáliť.

Odborníci vysvetlili, ako došlo k pádu

To, že pád dvojičiek nemohli spôsobiť nárazy lietadiel, ale išlo o plánované odpálenie výbušninami na pokyn americkej vlády, je najpopulárnejší konšpiračný argument. USA tým mali získať zámienku na vpád do Afganistanu, neskôr aj do Iraku. Odborníci aj vyšetrovatelia však trvajú na tom, že budovy padli v dôsledku kombinácie vysokého tepla a tlaku, ktoré vyvolali nárazy lietadiel. Aj keď oceľ sa topí až pri teplote 1510 stupňov Celzia a letecké palivo má maximálne okolo 800 stupňov, v tomto prípade to nezohralo rozhodujúcu úlohu. Stačilo, že oceľ sa v dôsledku vysokej teploty ohýbala a pokrivila, až to konštrukcia budovy nevydržala a došlo k pádu.