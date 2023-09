Užívatelia Twittru, po novom sociálnej siete X, budú musieť za jej využívanie platiť.

Všetci používatelia platformy X, predtým známej ako Twitter, budú pravdepodobne musieť zaplatiť za prístup k nej. Ako referuje spravodajský web BBC, miliardár a majiteľ sociálnej siete Elon Musk to povedal počas rozhovoru s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Musk je presvedčený, že platený prístup je jediný spôsob, ako čeliť robotom. „Prechádzame na malú mesačnú platbu za používanie platformy,“ povedal predseda predstavenstva spoločností Tesla a SpaceX.

Podľa Muska spoločnosť momentálne hľadá lacnejšie možnosti pre používateľov. „V skutočnosti prídeme s nižšou úrovňou cien... Je to na dlhšiu diskusiu, ale podľa mňa je to skutočne jediná obrana proti obrovským armádam botov,“ dodal Musk.

Momentálne nie je jasné, či to bol len nečakaný komentár alebo predzvesť ďalších plánov, ktoré zatiaľ neboli oznámené. Spoločnosť zatiaľ Muskovo vyjadrenie nekomentovala.