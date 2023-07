Zomrela Jane Birkin: Preslávila ju pieseň so zmyselným vzdychaním, pomenovali po nej kabelku

Zomrela Jane Birkin, najparížskejšia z Angličanov, podľa ktorej pomenovali luxusnú kabelku.

Vo veku 76 rokov zomrela britská herečka, režisérka a speváčka Jane Birkin. Preslávila sa vo svojom adoptovanom domove - vo Francúzsku. Podľa denníka Le Parisien ju našli v nedeľu 16. júla bez známok života v jej parížskom byte. „Stelesňovala slobodu, pretože spievala tie najkrajšie slová v našom jazyku, Jane Birkin bola francúzska ikona,“ uviedol prezident Emmanuel Macron na sociálnej sieti. „Opustila nás najparížskejšia z Angličanov,“ napísala starostka Paríža Anne Hidalg.

Birkin bola femme fatale a sexsymbol 70. rokov. Objavila sa vo filmoch Zväčšenina, Smrť na Níle či Zlo pod slnkom. Narodila sa v Londýne. Po rozvode s britským skladateľom Johnom Barrym, autorom úvodného hudobného motívu k filmu o Jamesovi Bondovi, za ktorého bola vydatá v rokoch 1965 až 1968, sa presťahovala do Francúzska. Tam sa preslávila hudobným a romantickým vzťahom s francúzskym šansoniérom Sergeom Gainsbourgom. Z ich spolupráce vznikol aj vášnivé dueto Je t'aime moi non plus (1969). Pre svoju sexuálnu explicitnosť vyvolala pieseň pobúrenie a vo viacerých krajinách ju zakázali, bojkotoval ju aj Vatikán. V Spojenom kráľovstve sa však dostal na vrchol hudobného rebríčka.

Birkin sa preslávila i módnym štýlom, o čom svedčí fakt, že v roku 1984 pomenovali kabelku francúzskej spoločnosti Hermès. Birkin taška, čiže „birkinka“ stojí tisíce a čaká sa na ňu v poradovníku roky. Birkinová sa zapájala aj do humanitárnych projektov a vyzdvihovala politický aktivizmus. V roku 2022 sa pridala k celebritám, ktoré si odstrihli pramene vlasov na podporu protestujúcich v Iráne. V posledných rokoch sa zriedka objavovala na verejnosť pre zdravotné problémy. V roku 2021 utrpela ľahkú mŕtvicu.

Malá tri dcéry. Najstaršia, fotografka Kate z prvého manželstva, v roku 2013 vyskočila z okna. Charlotte zo vzťahu s Gainsbourgom je tiež speváčkou a herečkou, hrala napríklad vo filme Nymfomanka. Posledná dcéra Lou je zo vzťahu s francúzskym režisérom Jacquesom Doillonom. V posledných rokoch sa zriedka objavovala na verejnosť pre zdravotné problémy. V roku 2021 utrpela ľahkú mŕtvicu.