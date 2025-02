Lívia Černická redaktorka oddelenia politiky

Ak by pán premiér povedal, že buď nechce pani ministerku, alebo nechce mňa, my sa s absolútnym kľudom vrátim do parlamentu. Vyhlásil to šéf envirorezortu Tomáš Taraba aj v mene Martiny Šimkovičovej, ktorí čelili odvolávaniu.