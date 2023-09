Niekoľkonásobný najlepší hráč Slovenska sa v ôsmej lige musí popasovať s kadečím. Občas aj so spŕškou vulgarizmov na svoju adresu.

Je posledná augustová sobota poobede, teplota vysoko nad tridsať stupňov a na štadión v Malinovej na hornej Nitre prúdia ľudia z celej obce. Ich domáce družstvo vyzve v súboji ôsmej ligy klub z Ráztočna, za ktorý po skončení profesionálnej kariéry kope bývalý kapitán slovenskej reprezentácie a hráč európskych veľkoklubov ako FC Liverpool, Zenit Petrohrad či Fenerbahçe Istanbul Martin Škrtel. „Nie na Škrtela, idem sa pozrieť na Cacharov,“ vyvedie nás z omylu fanúšik domácich v zrelom pubertálnom veku. Dozvedáme sa, že „Cachari“ je prezývka miestnych, keďže dedina sa až do konca druhej svetovej vojny volala Cach.

Nepokakajú sa z neho

Do začiatku zápasu zostáva ešte asi 20 minút, no pred štadiónom je už zaparkovaných minimálne 30 áut. Už to dáva tušiť, že záujem o tento duel bude nemalý. Pri vstupe do areálu štadióna sa cítime ako na dedinskej veselici. Z ampliónu spieva Karol Duchoň Čardáš dvoch sŕdc, všade je plno ľudí a detí a pri ihrisku je veľký stan, pod ktorým sa pije pivo a konzumuje jedlo. „To tu máte stále?“ pýtame sa ženy v jednom z priľahlých stánkov s občerst­vením. Ponuka je ozaj bohatá a výber zaujímavejší ako trebárs na Slovane či v Trnave. Klasický guláš, jelení guláš, držková či domáce koláče rôzneho druhu.



„Chodieva sem dosť ľudí, ale dnes je to špeciálne. Máme takzvaný Cachovský deň, bude hudba aj vatra večer. Sú tu obecné oslavy plus je futbal. Hodilo sa to do rany,“ vysvetľuje pani z bufetu. Vyzerá, že sa vyzná, tak otvoríme tému futbalových prognóz. „Kto dnes vyhrá? Veď Malinová, pre boha živého. My sa nepokakáme z jedného Škrtela,“ uzemní nás sebavedomo. Rozlúčime sa s tým, že počas polčasu sa ešte zastavíme na guláš. „Ale neotáľajte, lebo pre hráčov máme odložených vyše 20 porcií a možno už potom nebude.“

Malá tribúna sa celá zaplnila a ľudia stoja aj pri zábradlí. Niektorí zízajú na ihrisko aj priamo z „pivného“ stánku.



Na trávnik vstupujú domáci a s hosťujúcim tímom aj Martin Škrtel. Zaznie hvizd a zápas sa začína. Od prvých minút je zrejmé, že chlapci z Malinova budú v tomto zápolení ťahať za kratší koniec. Šanca strieda šancu, no súperi z Ráztočna nedokážu ani jednu z nich premeniť na gól.



Keď sa dostane k lopte Škrtel, všetci na tribúne spozornejú. V jednom momente si z okraja prevezme prihrávku, otočí sa do stredu ihris­ka, rozbehne sa smerom k šestnástke, pripraví si palebnú pozíciu a bum. Lopta letí tak dva metre nad brvno. „No kam si to kopol, pán Škrtel?“ pýta sa niekto z miestnych uštipačne.



Keď sa práve na ihrisku nič zaujímavé nedeje, téma rozhovoru sa točí okolo exreprezentanta. Kde všade hral, koľko zarábal a ako pôsobí jeho výkon medzi amatérmi. „Niekde bol a niečo vie, má obrovský prehľad a rozum v hre,“ zahlási ktosi v rade nad nami. „Pozri na neho. Vidíš, ako si telom kryje loptu a tie prihrávky. Raz darmo, vidieť, že to ešte ovláda,“ upozorňuje otec syna na to, čo si má všímať z hľadiska.

Útek z dovolenky

Nie všetci sú však k účastníkovi semifinále Ligy majstrov takí žičliví. Staršieho pána rozčuľuje, ako si Škrtel pripravuje loptu pri rohovom kope. „Nedrž to tam a kopni už,“ vyprskne nervózne. „Jeho výkon nie je boh­viečo. Už veľmi nebehá a väčšinou stojí v ofsajde. Ale jemu to rozhodcovia neodpískajú, lebo sa boja,“ myslí si dôchodca. „Ale čo sa bude naháňať. On sa už nabehal dosť, nech len rozohráva,“ oponuje mu muž sediaci vedľa neho. Kvalita na trávniku sa napokon ukazuje aj v skóre. Ráztočno strieľa prvý gól v 22. minúte a do polčasu už na svetelnej tabuli svieti stav 4 : 0 pre hostí.



„Keďže sme dnes v oklieštenej zostave, tak si myslím, že je to prijateľné. Osem hráčov zo základu nám chýba a prišli takí, ktorí majú platné preukazy, ale už neboli dlho na ihrisku,“ vraví nám Ján, ktorý pôsobí v organizačných zložkách domáceho oddielu. „Chlapci si však môžu povedať, že hrali proti pánovi futbalistovi. Niekomu sa za celý život nepodarí hrať proti bývalému hráčovi Liverpoolu.“



Počas prestávky sa hostia ani nepobrali do šatne, ale posadali si na roh ihriska do tieňa, ktorý vrhol veľký strom za plotom. Kým spoluhráči relaxovali, Martin Škrtel riešil s trénerom taktické pokyny. A popri tom ešte stihol zapózovať s fanúšikmi. „Normálne som na neho zavolal, že chcem fotku, a on pribehol,“ hovorí Michal, ktorý si kvôli príchodu slávneho futbalistu do Malinovej upravil itinerár. „Som veľký fanúšik Martina Škrtela a kvôli tomuto zápasu som aj prišiel skôr z dovolenky na Liptove, lebo som ho chcel vidieť hrať naživo. Hrá vynikajúci zápas,“ zhodnotil prejav svojho idolu.

Michal sa kvôli príchodu slávneho futbalistu do Malinovej vrátil skôr z dovolenky na Liptove. Vyplatilo sa mu to, s Martinom Škrtelom sa mu podarilo aj vyfotiť. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Začína sa druhý polčas a hráči Ráztočna vo veľkej horúčave zvoľnili a udržujú si pohodlný náskok. Vyberáme sa preto popri trávniku do sektora za bránou, kde je detské ihrisko a stoja zväčša rodiny so svojimi ratolesťami.



„Skôr deti prežívajú, že je tu Škrtel. Obohatí to ten ich svet, ale podľa mňa zapadol do davu ostatných futbalistov. Prispôsobil sa a nevidím, že by niečo špeciálne ukázal,“ skritizovala športovca jedna z mamičiek.



Ten akoby ju na diaľku počul, po chybe jedného z Malinovčanov sa zmocnil lopty, prekľučkoval pomedzi troch brániacich hráčov a sólo zakončil ukážkovým gólom k ľavej žrdi. To dalo bodku za jeho výkonom, keďže po góle ho tréner vystriedal a putoval na lavičku. Zápas sa už dohral v pokojnom tempe – Ráztočno vyhralo 5 : 1.

Výnimočne prajní

To sa už mohli naplno rozbehnúť oslavy a nielen tie dedinské. „Ciky-caky, ciky-cak, hej-hej-hej“ či „Glóry, glóry, haleluja,“ boli pokriky, ktoré sme začuli zo šatne víťazov. Martin ešte pred tým, ako prišiel k nám, musel vybaviť sériu žiadostí o fotografie a podpisy. „To zažívam často. Pred zápasom, po zápase, niekedy aj počas. Beriem to tak, že to patrí k tomu,“ ozrejmil Škrtel, na ktorom bolo vidieť, že duel mu dal zabrať.



„Bolo to teplom aj tým, že vôbec netrénujem. Či je to prvá, piata alebo ôsma liga, tak ten tréning treba a ja už nemôžem pre zranenie chrbta. Aj tej kondičky ubúda,“ priznal sa otvorene. Zatiaľ čo dával rozhovor, za jeho chrbtom už mierila tácka plná poldecákov do šatne. Tak sme sa spýtali, či aj on si dá nejaký životobudič po fyzickej námahe. „Majú tu guláš, na to sa teším a, samozrejme, jedno-dve pivká patria k tomu, hlavne v takomto teple.“



Malinovčania prišli na zápas v hojnom počte, domáci organizátor odhadol, že možno aj 500 divákov. Martina však prekvapili aj v inom smere. „Konečne mi nikto nenadával. Musím povedať, že boli slušní a atmosféra bola prajná. Keby to bolo všade tak ako tu, aj tá chuť hrať by bola ešte lepšia. Lebo keď chodíme po tých dedinách kade-tade, tak stretneme sa so všeličím,“ načrtol mrzutosti, s ktorými v nižšej súťaži musí zápasiť.



Nielen on, ale aj jeho spoluhráči z Ráztočna. „Tí chalani chodia do roboty, nájdu si čas na tréningy a zápasy aj na úkor rodiny a voľného času a nie je pekné, keď vám potom vulgárne nadávajú do takých a takých.“ Na futbal ho prišla podporiť aj rodina. „Bola tu mamina, ocino aj brat. Som za to rád, pretože od 15. roku som bol preč z domu a teraz ma môžu vidieť hrať každý týždeň. A tak­isto vypadnúť medzi ľudí,“ priblížil s tým, že aj to bolo cieľom jeho návratu do mužstva rodného Ráztočna - urobiť dedinský futbal kultúrnym programom na víkend, kde sa budú stretávať rodiny a kamaráti.



Ako zdôraznil, hrať bude, dokým bude vládať. „Tie dva-tri dni po zápase sú pre mňa náročné, ale futbal stále milujem, a kým mi to zdravotný stav dovolí, budem hrať čo najdlhšie,“ uzavrel.