Vlhová sa pripravuje na novú sezónu. Ako jej to pôjde prvýkrát bez brata Borisa?

Petra Vlhová bude v novej sezóne bojovať s novou výzvou.

Má 28 rokov, je majsterkou sveta aj olympijskou šampiónkou a v doterajšej kariére už ovládla aj celkové hodnotenia Svetového pohára. Petra Vlhová napriek množstvu úspechov nestratila chuť dosahovať ďalšie. Aby sa čo najlepšie pripravila na nasledujúcu sezónu, nezaháľala počas prvej časti leta a na prelome júla a augusta už vycestovala na sústredenie za snehom.

"Najprv budeme v Čile a potom aj v Argentíne. Budeme skúšať nový materiál. Tak ako každú sezónu sa budeme snažiť nájsť nejaké drobnosti, aby sme boli ešte rýchlejší. Značka zostáva a všetko ostatné tiež," prezradila Liptáčka a pokračovala: "Všetko zostáva tak ako bolo, teda značka rovnaká. Možno budeme skúšať nové lyže, ale v podstate sme už niečo vyskúšali po sezóne. Teraz budeme testovať lyže koncom júla a začiatkom augusta."

Vlhová už medzičasom na instagrame zverejnila v príbehu fotografiu priamo zo snehu na lyžiach. Nestála na nich totiž pekne dlho. Po Čile sa elitná slovenská lyžiarka vráti na chvíľu do Európy, potom zamieri do Argentíny. Tam si snehu užije dosýta, všetko už bude smerovať na úvod súťažnej sezóny. Prvý obrovský slalom nového ročníka sa uskutoční počas ostatného októbrového víkendu v rakúskom Söldene.

Nasledovať budú slalomy vo fínskom Levi, potom zastávky v americkom Killingtone aj kanadskom stredisku Tremblant. Keďže sa Vlhová plánuje naďalej venovať prednostne technickým disciplínam, bude mať potom dva víkendy bez súťaže a pred Vianocami ju čaká slalom vo francúzskom Courcheveli. Nasledovať bude rakúsky Lienz, slovinská Kranjska Gora a aj obľúbený slalom v rakúskom Flachau.

V polovici januára 2024 príde na rad vrchol sezóny, ktorým budú pre Vlhovú domáce preteky Svetového pohára v Jasnej. "Veľmi sa teším, že sa do Jasnej opäť vrátime a budú môcť prísť fanúšikovia. Je to druh pozitívnej motivácie, že budeme jazdiť na Slovensku a budú ma môcť prísť povzbudiť ľudia. Verím, že budem v dobre forme, bude sa mi dariť a spolu si to užijeme," poznamenala Vlhová v úvode leta.

Ako je známe, v novom ročníku už nebude súčasťou realizačného tímu okolo Vlhovej jej brat Boris, ktorý s ňou kráčal poriadne dlho. "Zažili sme spolu krásne roky a ja dúfam, že ak mu to okolnosti dovolia, príde na preteky a bude ma podporovať z druhej strany," prezradila slovenská lyžiarka.