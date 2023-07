Ani moderátorka nemá dokonalé dni, no vie, že čo zaberá na zlú náladu.

Moderátorka Iveta Malachovská (58) to v posledných rokoch nemá jednoduché. Jej manžel, operný spevák Martin Malachovský (55), trpí sklerózou multiplex a prognózy do budúcna nevyzerajú ružovo. A aby toho nebolo málo, tak jej jediná dcéra Kristína je v rozvodovom konaní. Kde berie moderátorka toľko energie a večný úsmev, ktorý jej nemizne z tváre napriek strastiam a polenám, ktoré jej prichádzajú do cesty? „Necítim sa zle,“ odvetí pohotovo. „Jednoducho ráno sa zobudím a vyskočím na dve nohy. Teraz ich mám veľmi dobré, lebo mi ošetrili kĺb, takže sa cítim sviežo. Nedávno boli všetci v depresii, lebo vonku pár dní pršalo. Ja som si dala cyklámenový pršiplášť, vyrazila som do škaredého počasia a netrúchlila.“



Čerpá z prírody



Samozrejme, sú dni, keď sú na kolenách aj najostrieľanejšie povahy. „Priznávam, aj ja mám niekedy zlú náladu. Vtedy si idem zabehať, sadnem si na bicykel alebo si dám rýchlu chôdzu niekde v prírode. Je dobré robiť niečo, čo vás odpúta od toho, že je vám chvíľu smutno. Veľa energie čerpám z prírody a riadim sa tým, že na druhý deň vyjde slnko. Čo mi pomáha najviac, je ráno vstávať s optimizmom. Vždy si v hlave premietnem - idem si užívať život. A ak ma niečo nepríjemné v daný deň postretne, skúsim to zvládnuť najlepšie, ako sa len dá.“