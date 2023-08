Málokto by povedal, že aj herecká ikona Zdena Studenková má svoju 13. komnatu.

Hviezda komédie S Tebou mě baví svět Zdena Studenková (69) nemala v živote len šťastné obdobia. Po rozvode s režisérom Stanislavom Párnickým (†77) takmer skončila na ulici. Ich manželstvo trvalo 14 rokov a počas tohto obdobia sa narodila herečkina jediná dcéra Simona (43).

"Rozviedla som sa, súhlasila som s tým, že predáme dom a rozdelíme si peniaze. Bolo mi úplne jedno, či budem mať, kde bývať,“ uviedla Zdena Studenková. Stereotyp v manželstve ju už pravdepodobne nudil a navyše sa zamilovala do dirigenta Braňa Kostku.

"Mala som v tej dobe šťastie, že som zarobila na zahraničnom seriáli na vlastný dom. Vyplatila som bývalého manžela a zostala v ňom s dcérou a priateľom,“ povedala herečka. Ako ďalej píše web Aha! Nebolo to pre ňu celkom jednoduché obdobie.



Jej nekompromisné rozhodnutie si vybralo svoju daň. "Finančne ma to vyčerpávalo tak, že sme istú dobu žili v maličkom podnájme a dom sa prenajímal. Nebolo to najlepšie obdobie, no nikto to vtedy nevedel,“ dodala Studenková, ktorá žije s hudobníkom už 30 rokov. Hoci sa zatiaľ nevzali...