Tomáš a Ivana Bezdedovci od narodenia syna Jakuba vôbec nezaháľajú. Stihli toho viac ako iné rodiny s bábätkami.

Väčšina rodičov zažíva krátko po narodení dieťaťa síce veľmi pekné a na nové zážitky intenzívne, ale zároveň aj veľmi náročné obdobie. Kvôli nedostatku spánku sú partneri väčšinou tak unavení, že nemajú energiu na nič iné ako starostlivosť o dieťa a domácnosť. Bezdedovci sú v tomto však výnimkou. Im sa darí všetko tak perfektne zosúladiť, že majú čas aj na plánovanie výletov.

Jakub sa narodil v druhej polovici júna a čoskoro bude mať dva mesiace. Napriek tomu už stihol spolu s rodičmi spoznať viac z našich hôr, ako niektorí Slováci. Tomáš a Ivana sa rozhodli aj kvôli synovi stráviť toto leto na Slovensku. V žiadnom prípade sa však nenudia a pre malého pripravili poriadne zaujímavý program.

Manželia sa vybrali spoločne na výlet do Vysokých Tatier. S Jakubom tam prešli všetky štyri chodníky, ktoré sú prístupné aj pre rodiny s kočíkmi. Chlapcovi sa na výlete veľmi páčilo a horský vzduch mu viditeľne prospieval. „Prvý výstup aj s Jakubkom v Tatrách na Popradské pleso a Štrbské pleso a dnes bolo slniečko príjemné. Okrem čerstvého vzduchu Kubo z toho síce nič nemá, ale my máme. A jemu sa tu v horách dobre spinká. Je to parťák,“ Tomáš hlásil na sociálnych sieťach.

Na druhý deň sa ešte spoločne vybrali aj k Rainerovej chate a neskôr sa prešli Kôprovou dolinou. Bezdeda už aj predtým stihol svojho syna vziať na výlet na Martinské hole. Tomáš a Ivana majú zrejme šťastie v tom, že ich Jakub je pokojným dieťaťom. Vďaka tomu im od začiatku zostalo veľa času aj na vlastné aktivity. Vždy, keď je to možné, tak chodia spoločne kočíkovať alebo si sadnú niekde do kaviarne na terasu.

Veľa aktívneho pohybu prospieva aj čerstvej mamine. Ivana sa veľmi rýchlo dostala po pôrode do výbornej formy. Dlhé prechádzky so synom a túry v našich horách sú pre ňu tými najlepšími tréningmi, vďaka ktorým vôbec nevyzerá tak, ako keby bola nedávno tehotná.