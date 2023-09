Hana Gregorová si zaspomínala na svoju životnú lásku – Radka Brzobohatého.

Pred 11 rokmi, len deň pred okrúhlymi narodeninami navždy odišiel legendárny český herec Radoslav Brzobohatý (†79). Vdova Hana Gregorová (71) bola jeho treťou manželkou. Pri výročí jeho smrti pripomenula ako veľmi sa milovali.

Jeho vyšportovaná postava, charizma a humor oslovovali tisíce žien. Preto sa netreba čudovať, že sa Radek Brzobohatý ženil až trikrát. Jeho osudovou ženou sa stala Hana Gregorová. "Nesmúťte, Radek mal rád život. Vítam všetky jeho legálne i nelegálne ženy. Všetky sme rady, že sme mohli kráčať kus života vedľa neho,“ povedala veľkoryso vdova. S hercom má syna Ondřeja a spoločne vychovávali aj jej dcéru Rolu.



Radek Brzobohatý mal zdravotné problémy. Potrápila ho prasknutá brušná aorta. Lekári síce o jeho život bojovali 41 minút, no zachrániť ho nevedeli. Gregorová na svojho manžela nikdy nezabudla, hoci má už niekoľkoročný vzťah s oveľa mladším mužom.



"Moji milí priatelia. Čas tak neúprosne letí. Dnes je to 11 rokov, čo odišiel hrať do nebeského divadla môj milý a úžasný muž, spravodlivý Moravák, telom, dušou i charakterom. Budem navždy vďačná osudu, že sa naše cesty skrížili. Milovala som a bola som milovaná tak úžasným človekom. Venujte mu pokojnú spomienku. Láska moja, veľmi mi chýbaš, ale to vieš,“ napísala Hana Gregorová.