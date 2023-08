Česká hviezdička Charlotte Štiková (27) schudla desiatky kilogramov. So štíhlejším telom zvolila provokatívny imidž.

Česká celebritka Charlotte Štiková (27) prešla obrovskou premenou. Mladá blondínka sa predtým trápila tým, že mala výraznú nadváhu. Dnes je ľahšia o desiatky kilogramov a zvolila lacný a provokatívny imidž. Vo svojom tele sa predtým necítila dobre a dosť ju to obmedzovalo. S nadváhou pomerne rýchlo zatočila a schudla neuveriteľných 60 kilogramov.

"Je to po prvýkrát v živote, čo sa mi to podarilo. Trápila som sa s tým už odmalička a som veľmi rada, že som schudla. Hmotnosť si udržiavam. Viac chudnúť už nechcem. Nechcela som stratiť svoju mladosť v tak šialenom veľkom tele. Človek sa potom stále schováva a nechce chodiť do spoločnosti. Vyčerpával ma každý pohyb,“ priznala mladšia sestra Ornelly Koktovej pre Super.cz.



To, že je vo svojom novom tele spokojná sa odrazilo aj na sociálnych sieťach. Charlotte pridáva vyzývavé a sexi fotografie ako z vykričaného domu. Nechýbajú podväzky, či veľké výstrihy. Jej známejšia sestra Ornella si založila rodinu s Pepom Koktom, ktorého prebrala známej českej moderátorke Gábine Partyšovej. Podarenú rodinku dopĺňa ich mama Monika, ktorá si zobrala za manžela muža, ktorý by jej mohol byť synom.