August bol pre Danielu Nízlovú naozaj dramatický. Prišla o dieťa, zbabelo ju opustil Ibara. Odborníčka reaguje.

Speváčka Daniela Nízlová (37) prežila tento august naozaj dramatické chvíle. Vzťah s hercom a študentom medicíny Victorom Ibarom (26) sa skončil tak, ako mnohí očakávali. Partneri, medzi ktorými je veľký vekový rozdiel, sa rozišli po necelých štyroch mesiacoch, a to napriek tomu, že dvojica spolu čakala bábätko. Ibara, ktorý stále študuje vysokú školu, od zodpovednosti utiekol. Nízlová mala rizikové tehotenstvo a nariadený pokoj, a tak o vytúžené bábätko po nečakanom rozchode prišla. Pred dvoma dňami sa znova ocitla v nemocnici a musela absolvovať ďalší bolestivý zákrok.

Podľa psychologičky Jitky Derkovej je strata dieťaťa pre ženu nesmierne bolestivá a smutná. „Ide o zásadný zlom v živote ženy. Predovšetkým má pocit straty. Niektoré klientky to popisujú tak, ako keby zomrel život aj v nich. Zostáva prázdno, vyhasnutie, akoby diera v oblasti brucha, ženských orgánov a srdca. Pochopiteľný je aj pocit sklamania z nenaplnenia svojho poslania,“ tvrdí psychologička.

Daniela Nízlová sa ocitla na dne. So stratou bábätka sa musela zaobísť len s pomocou najbližšej rodiny. „Dôležité je, v ktorom štádiu tehotenstva sa to stane. Čím vyššie štádium, tým silnejšia je psychická bolesť a pocit straty. Súvisí to nielen s radikálnym narušením hormonálnych, metabolických a iných fyziologických procesov, ale aj s duševným nastavením, pretože z mojej skúsenosti každá tehotná žena už od počiatku podvedome a neskôr i vedome komunikuje s dušou svojho dieťa,“ vysvetľuje odborníčka.



Nízlová sa v posledných týždňoch podľa expertky sklamala, keď sa z obláčika zaľúbenosti a veľkých očakávaní dočkala od svojho partnera zrady a úderu pod pás. Herec Victor Ibara, s ktorým tvorila pár od začiatku apríla, sa totiž rozhodol, že speváčku vo svojom živote viac nechce a rozišiel sa s ňou. Spravil tak napriek tomu, že brunetka s ním čakala dieťa a pre rizikové tehotenstvo mala nariadený pokoj. "Mnoho žien sa s touto traumou vyrovná vtedy, keď príde nové tehotenstvo. Klientky často popisujú, ako zo začiatku neznášali pohľad na iné šťastné matky a ich detičky. Je potrebné, aby to okolie chápalo a dokázalo prejaviť súcit. V prípade dlhodobého smútenia a hrozby depresie je vhodné vyhľadať na pomoc odborníka,“ povedala pre web PLUS7DNÍ psychologička Jitka Derková.

Podľa odborníčky na dušu žena by v takomto ťažkom období mala cítiť podporu partnera. Zdieľaný smútok, objatie či povzbudzujúce slová jej vraj môžu pomôcť. Ibara Danielu v ťažkom období nechal samu. S problémami, ktorými si prešla, sa musí vyrovnať len sama, prípadne s podporu sestry Veroniky a vďaka rodičom.

„Veľa mužov si nedovolí svoje pocity zdieľať s partnerkou, tvária sa ako hrdinovia, ako keby sa nič nestalo alebo sa dokonca snažia slovne zľahčiť situáciu. Žena sa potom cíti osamotená, zradená, nepochopená. Neraz sa takýto pár po čase rozchádza, pretože žena nedokáže mužovi odpustiť, že v tomto závažnom zlomovom období nedostala od neho podporu,“ dodala odborníčka na záver.

Daniela Nízlová už jedno dieťa má. S futbalistom Stanislavom Lobotkom, s ktorým niekoľko rokov netvorí pár, má dcéru Lindu.