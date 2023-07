Len nedávno sa Paulína Pořízková pochválila svojou novou láskou. Po pár mesiacoch randenia už zvažujú prvý veľký krok v ich vzťahu.

Pořízková zobrala na výlet do Európy aj nového priateľa Jeffa Greensteina. Ukázala mu krásy Čiech i Slovenska a spoločne zavítali na filmový festival v Karlových Varoch, kde Paulína patrila k najkrajším ženám na červenom koberci. Českým novinárom sa podarilo známeho producenta vyspovedať, pričom sa rozhovoril a odhalil viacero zaujímavostí zo svojho súkromia.

„Zoznámili sme sa v januári cez zoznamku, respektíve cez zoznamovaciu aplikáciu. Ja žijem v Los Angeles, ona zase v New Yorku. Mali sme niekoľko videohovorov cez počítač. Vo februári sme sa stretli osobne a od tej doby sme spolu,“ Jeff prezradil v rozhovore pre Aha!, kde sa podelil aj o ďalšie zaujímavosti z ich vzťahu.

Diaľka medzi nimi nezohrávala v zoznamovaní žiadnu úlohu. Časom sa však zaľúbencom žiada byť spolu častejšie. Preto sa novinári zaujímali o to, či už nezačali uvažovať o spoločnom bývaní. „Dá sa to tak povedať, že sa to presne deje. Väčšinou som s ňou v New Yorku, nie je to tak ďaleko z L.A.,“ Greenstein im poskytol prekvapivú odpoveď. Veľmi krátko po začiatku vzťahu sa tak rozhodli pre ďalší dôležitý krok.

Pořízkovej priateľ ďalej pokračoval vo vymenovávaní dôvodov, prečo sa do nej tak veľmi zamiloval. „S ohľadom na našu rozdielnu minulosť je to pomerne zvláštne. Máme podobné intelektuálne záujmy, zmysel pre humor a výborne ovláda vejár...,“ zasmial sa na adresu svojej lásky. Svojím vzťahom sú si dokonca natoľko istí, že by sa nebál začať ani nejaký spoločný pracovný projekt.

„Popravde, o tom sme nikdy nehovorili, nedá sa to vylúčiť, nie je to nemožné. Obaja píšeme, tak možno nájdeme niečo, na čom by sme mohli spolupracovať,“ povedal Jeff, ktorému sa na návšteve Česka a Slovenska veľmi páčilo. Pochvaľoval si viacero pekných miest, ktoré navštívili, tak ho tu možno v blízkej budúcnosti uvidíme opäť.