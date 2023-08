Kmotrík o ženy nemá núdzu. Po svojom boku už má novú známosť.

Generálny riaditeľ bratislavského futbalového Slovana a syn jedného z najbohatších Slovákov Ivan Kmotrík mladší (33) strieda jednu krásku za druhou. Junior randil s víťazkou súťaže Miss Slovensko 2012 Kristínou Krajčírovou (31), ale po štyroch rokoch išli v tichosti od seba. Neskôr sa zahľadel do bývalej finalistky Miss Slovensko Lenky Petrovičovej (28), s ktorou žil tri roky. Lenka stihla za ten čas na seba upozorniť na módnych prehliadkach či sociálnych sieťach. Okrem iného odhalila, ako žije najstarší syn milionára Ivana Kmotríka (64), ktorého majetok sa pred rokmi odhadoval na 146 miliónov eur.

Iba pred pár dňami sme informovali, že šéf belasých priznal rozchod s Popradčankou Luciou Kačurovou (34), ktorá sa po dvoch rokoch odsťahovala z jeho luxusného hniezdočka. Dôvod ich rozchodu bol viac než bizarný. Kmotrík sa údajne s krásnou modelkou pohádal pre jej psa. „Ivanovi nebolo celkom po vôli, že ho doslova vodí až do spálne,“ napísal čitateľ Peter do redakcie Šport24.sk a dodal: „Vyvrcholilo to hádkou, po ktorej sa modelka zbalila a od Ivana odsťahovala.“

Zdá sa, že pracháč dlho za stroskotaným vzťahom nesmútil. Po svojom boku má už novú krásku, s ktorou sa aktuálne už aj pochválil. Ide o Lauru Bednárovú, ktorá študovala biznis marketing a v utorok robila Kmotríkovi spoločnosť na futbalovom zápase v Izraeli v meste Haifa, kde Slovan Bratislava prehral 1:3 s klubom Maccabi Haifa FC. „Vždy budeš pre mňa ten pravý,“ napísala k spoločnej fotke Laura. „Nešťastie v hre, šťastie v láske," okomentoval rovnaký záber, kde sa dvojica bozkáva, Kmotrík. Okrem toho sa pochválil aj ďalšou fotografiou, kde sa dvojica spolu v objatí prechádza.