Aj úspešná herečka priznala veľké trápenie.

Ženy jej závidia vzhľad, herecké kolegyne zase veľké a úspešnú kariéru. Ani úspech však nie je zárukou absolútneho šťastia. Táňa Pauhofová (39) priznala v programe 7 pádov Honzy Dědka návštevy psychoterapeuta. V dnešnej dobe siaha po radách odborníka z oblasti psychológie mnoho ľudí všetkých vekových kategórií. Výnimkou nie je ani známa herečka.

Pauhofová priznala problémy s komunikáciou. "Som učebnicový príklad pre psychoterapeuta, ale veľmi dobre spolupracujem. Najviac sme riešili to, aby som sa nesnažila odpovedať na všetko,“ zverila sa moderátorovi Dědkovi slovenská módna ikona a herečka.



Roky je už známe, že Táňa nerada telefonuje a neberie telefóny. "Viem komunikovať s ľuďmi, len nerada telefonujem. To je celé. Nie je mi to príjemné,“ prehovorila o svojej fóbii. Známi, ktorí ju potrebujú rýchlo zastihnúť majú skrátka smolu.

Červenovlasá herečka má aj na ženu netradičnú záľubu. Rada šoféruje. "Viem šoférovať aj kamión. Pri práci sa dostávam k tomu, že musím vedieť obsluhovať rôzne dopravné prostriedky, tak dostanem rýchlo kurz. K niektorému tovaru nedostanete dovoz, tak vám ponúknu kľúče od dodávky, aby ste si to odviezli sami. Potom mi neostáva nič iné, iba si to odšoférovať,“ priznala.



Krehká herečka má aj sen po otcovi…Nemiluje len autá. "Ešte by som chcela motorku. Môj otec je vášnivým motorkárom, vyrastala som pri nich a tak sa to nejako presunulo aj na mňa,“ prezradila v rozhovore na Prime.