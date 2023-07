Manželka Tomáša Maštalíra sa teší z druhého tehotenstva. Hrdo vystavuje na obdiv rastúce bruško.

Súkromie herca Tomáša Maštalíra (45) je vždy ostro sledované, no je známe, že slovenský idol žien si svoju rodinu a veci s ňou spojené stráži už roky. Na včerajšiu premiéru však prišiel so svojou manželkou Kristínou a nedalo sa nevšimnúť, že už jeho žena naberá pekné tehotenské krivky. Po vzťahoch s herečkami Táňou Pauhofovou a Dianou Mórovou si Maštalír napokon zobral za manželku ženu, ktorá je z iného ako hereckého sveta. Plus JEDEN DEŇ ju na slávnostnej premiére odfotil.

Filmová novinka Nikdy nehovor nikdy je dôkazom, že všetko zlé môže byť skutočne aj na niečo dobré. Naďu (Tereza Kostková) a Petra (Tomáš Maštalír) stretávame v čase rozpadu ich manželstiev. Petrov vzťah s manželkou Lenkou (Lenka Krobotová) ochladol po dlhom odlúčení. Lenka je totiž lekárkou na misii v Afrike. Nadin manžel (Marek Majeský) sa zase „zamiloval“ do mladšej. Nevinná zrážka áut Nade a Petra má za následok, že začnú na seba narážať aj v bežnom živote… Film má za sebou slávnostnú premiéru v kine v nákupnom centre Bory Mall.