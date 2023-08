Juraj Bača strávil letnú dovolenku na nezvyčajnom mieste. Tri týždne putoval po Aljaške.

Zatiaľ čo väčšina hviezd oddychuje pri mori, slovenský herec a moderátor si vybral úplne iný typ relaxu. Tento rok odletel na Aljašku, ktorú preskúmal počas trojtýždňovej expedície. Z Ameriky sa vrátil plný silných dojmov a zážitkov, ktoré hneď popísal svojim fanúšikom.

„Aljaška. Zatiaľ najväčšie dobrodružstvo môjho života. Všetko, čo vám napadne, od medveďov grizly, až po ryžovanie zlata – to všetko sme zažili. Tri týždne nespútanej prírody, prenádherných výhľadov, občas aj krízových situácií, ale to všetko s pokojom v duši, mimo všetky denno-denné problémy, mimo signál. Veľmi ťažko sa to opisuje slovami, ale je to jednoducho neskutočný pocit,“ Juraj odkázal na sociálnych sieťach.

Počas výletu čelil viacerým zaujímavým výzvam, medzi ktorými nepochybne vynikal zážitok s obávaným medveďom. Ako nakoniec poznamenal, počas tohto obdobia sa toho veľa naučil najmä o sebe, takže mu tento výlet veľmi pomohol.

Bača si navyše doprial počas tohto výletu detox od sociálnych sietí. Takmer mesiac na ne nič nepridával a oddýchol si aj od neustáleho online pripojenia. Hneď po návrate však svojim fanúšikom sľúbil, že im podrobne popíše všetky dobrodružstvá, ktoré tam zažil.

Anketa Boli ste už na dovolenka na Aljaške? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nášmu hercovi sa od prvého momentu páčil najmä prístup tunajších obyvateľov. Od začiatku mal šťastie na veľmi príjemných ľudí, vďaka čomu si Aljašku hneď zamiloval. Ich správanie si pochvaľoval spolu s krásnou prírodou a dobrým vzduchom, ktorý prúdil od ľadovcovej rieky.

„Po odchode z letiska sme sa vydali smerom k autobusovej zastávke. Netušili sme však, že ideme zle a tá zastávka je vzdialená niekoľko kilometrov a je na dvojprúdovej ceste, kde ani nebol riadny chodník. Ako tak šliapeme s veľkým kufrom pri ceste, zrazu pri nás sám od seba zastavil autobus, z ktorého nám pani vodička vysvetlila, že ideme zle a že nás zvezie. Aj keď to bolo mimo jej bežnej trasy a aj keď sme nemali lístok, pozvala nás dnu, odviezla na tú správnu zastávku a pri vystupovaní mi do rúk podala celodenný lístok, s ktorým sa dalo chodiť všetkými autobusmi po celom meste,“ vysvetlil Juraj Bača s tým, že sa jej pokúsil za neho vyplatiť, ale to s úsmevom odmietla.

Potom pokračoval s príbehom o tom, aké ďalšie prekvapenie ich čakalo v cieli ich cesty.

„Autobus zastal na zastávke pri našom ubytovaní a keď sme vystúpili, trvalo tak tri minútky, kým zastalo prvé auto so slovami „Ahojte kamoši, nepotrebujete s niečim pomôcť?“ Za pár minút to bol už druhý človek, ktorý chcel nezištne pomôcť. Ako vravím. Zmena. Až neskôr som prišiel na to, že vzájomná pomoc je jednou zo základných vlastností obyvateľov Aljašky. Vždy sú ochotní pomôcť, lebo vedia, že bez vzájomnej pomoci to v tak drsnom prostredí človek jednoducho sám nedá,“ povedal Juraj Bača, ktorý nešetril superlatívmi na miesto, kde toto leto dovolenkoval.