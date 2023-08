Eva sa zaradila do klubu kreatívnych slovenských celebrít.

Kým sa Eva Cifrová (40) stala mamou, prebehlo veľa vody. V minulosti dieťa nechcela a nemala na to ani ideálnych partnerov. Všetko zmenil český podnikateľ Lukáš, s ktorým žije v partnerskom vzťahu sedem rokov. „Až s Lukášom som si dokázala predstaviť žiť a najmä som si s ním dokázala predstaviť mať rodinu,“ povedala Cif­rová pre PLUS 7 DNÍ pred pár mesiacmi.

V nedeľu priviedla v Nemocnici Bory na svet zdravé dievčatko. „Malinká Elaya je na svete. Narodila sa 13.8.2023 o 5.24 s váhou 4270 gramov a dĺžkou 52cm," oznámila Cifrová fanúšikom. Tým, že pre dcéru nevybrala tradičné meno, sa zaradila do klubu kreatívnych slovenských celebrít. Ako od výmyslu sveta pomenovali svoje deti, nájdete v GALÉRII.

Podstúpila umelé oplodnenie

O dieťa sa Eva Cifrová snažila posledné dva roky, no nedarilo sa. „Nebola som v strese ani som nebola nešťastná, keď sa nám nedarilo. Nie som typ človeka, ktorý sa rúca alebo upadá do depresií. Trápilo ma iba, že to z nejakého dôvo- du nefunguje.“ Veci sa dali do pohybu, až keď začala pátrať, kde by mohla byť chyba. „Problémom mohol byť aj náš vyšší vek. Obaja máme štyridsať rokov. Ostávala som však pozitívne naladená a verila som, že to raz vyjde. Bolo mi jedno, akým spôsobom sa to podarí. Každý krok som prešla nad očakávania lekára. Povedal mi, že veľkou výhodou bola moja vyrovnanosť.“

Otehotnieť sa Eve vďaka umelému oplodneniu podarilo na prvýkrát. „Vedela som, že úspešnosť nie je stopercentná. Dala som si geneticky vyšetriť embryá. Štyri zo siedmich boli zdravé. Jedno z nich sa použilo a okamžite to vyšlo. Slzy šťastia u nás prišli, až keď sme uvideli na tehotenskom teste dve čiarky.“