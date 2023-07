Milan Lasica a jeho rodina sa roky museli pozerať na to, ako jeho slávu zneužívajú cudzí ľudia.

Sociálne siete sú bezo­dnou studňou zárobku, zviditeľňovania sa a šírenia nielen pravdivých informácií, ale aj hoa­xov. Autori nepravdivých informácií s nie kóšer úmyslami to nemajú vôbec ťažké. Stačí im, aby vytvorili falošný profil s cudzou fotografiou. Často zneužívajú známe tváre a jednou z ich obetí sa stal aj nebohý humorista, dramatik, prozaik, textár a herec Milan Lasica (†81).



„Roky sme s tým bojovali, meno a úspech môjho otca si začal privlastňovať niekto neznámy. Na facebookovom účte sa mu podarilo nazbierať viac ako tridsaťtisíc sledovateľov. Keď sa to dialo, otec ešte žil. Nešťastná bola celá naša rodina. Zbaviť sa profilu, kde sa niekto cudzí tváril, že je Milan Lasica a pridával, čo len chcel, bolo neuveriteľné ťažké,“ začala nám podrobne opisovať nepríjemnú skúsenosť umelcova dcéra spisovateľka Hana Lasicová (42). Na situáciu sa už po otcovej smrti nedokázala ďalej pozerať.

Musela zasiahnuť

Dcéra humoristu a Magdy Vášáryovej (74) roky bojovala, aby falošný otcov profil nadobro zmizol zo sociálnych sietí. Aby o ňom nešíril klamlivé informácie a hlavne mu nevkladal do úst citácie, ktoré nikdy nepovedal. Preto sa rozhodla, že na pamiatku otcovi vytvorí jediný oficiálny profil, ktorý bude spravovať iba jeho rodina.



„Starám sa oň prevažne ja, ale pomáha mi mama, ktorá dokonale vie, čo by sa jej polovičke páčilo, keby sa zverejnilo. Spoločne sa radíme a na sociálnu sieť to fyzicky vkladám ja. Nikdy som si nemyslela, že niečo také budem robiť, no nedovolím, aby meno môjho otca zneužíval ktokoľvek,“ vraví Hana.



Podľa Lasicovej dcéry sa na internete objavilo toľko falošných profilov, že ju to až desilo. Nebolo to príjemné. „Nevadilo by, keby išlo o nevinné stránky fanúšikov, ale nie. Vytvárali ich ľudia s vyslovene zlým úmyslom a cieľom zneužiť meno môjho otca, ktoré je známe. Keď sa pod jeho fotkou objavovali homofóbne významy a dokonca veci v duchu akejsi vládnej propagandy, museli sme zasiahnuť. Mohli by sme mávnuť rukou, že je to len hlúposť na internete, ale v konečnom dôsledku ovplyvňuje verejnú náladu a celkovú mienku. Či už o danom človeku, alebo atmosfére v našom okolí.“

Bolo to na dlhé lakte

Keď sme zablúdili do internetového priestoru, na face­bookovej stránke sa nám podarilo nájsť dva podozrivé profily a na Instagrame jeden. Ten najsledovanejší s tridsaťtisíc fanúšikmi sa rodine podarilo natrvalo odstrániť, no bola to vraj poriadna drina. „Nepreháňam, ale trvalo to roky. Pretože každému je to ukradnuté. Polícia nemôže konať a Facebooku je to úplne jedno. Ľudí, ktorí chcú odstrániť falošné a zneužité profily, je mnoho. Dalo veľa námahy zbaviť sa falošného človeka, ktorý stránku spravoval.“

Nebohý MILAN LASICA s dcérami HANOU a ŽOFIOU. Zdroj: Archív NMH

Hana Lasicová by to sama nezvládla. Väčšina podobne oklamaných oslovuje ľudí, ktorí sa vyznajú v sociálnych sieťach. „Nechcem ich bližšie opisovať, pretože často sa snažia vystopovať extrémistov, pedofilov na internete a inak nebezpečných ľudí, pričom následne neraz čelia rôznym vyhrážkam. Požiadali ma, aby som ich prácu nezverejňovala príliš do detailov. Našej rodine pomohli aj preto, že mali môjho otca radi a ne­chceli, aby jeho pamiatka bola znevažovaná.“



Keďže samotný herec v čase prvých falošných profilov ešte žil, zaujímalo nás, ako ich vnímal. „Výstižne a stručne vždy skonštatoval, že internet je skvelý vynález, ale dokáže toho veľmi veľa zneužiť a vlastniť,“ tlmočila nám Hana názor svojho otca. Zároveň dodala, že z vlastného problému ne­chce robiť veľkú kauzu, keďže si uvedomuje, že iným sa na internete stávajú oveľa horšie veci. „Príbehy niektorých zneužitých, a to rôznymi spôsobmi, sú strašné. Verím, že neprajníkov so zlými úmyslami bude čoraz menej.“

Typická chôdza

Prelustrovali sme teda profil, ktorý spravuje Hana s mamou Magdou. Našli sme humoristove fotografie, výroky, diela a zážitky rôzneho charakteru. Chceli sme vedieť, podľa čoho príspevky vyberajú. „Nemám žiadne prieskumy. Občas sa spýtam fanúšikov, čo chcú vidieť, alebo oni mi posielajú vlastné príspevky. Snažím sa striedať veci zo skoršieho a z neskoršieho obdobia otcovho života. Snažím sa reagovať na to, čo sa deje. Keď sa uvádza nejaká hra v Štúdiu L+S alebo nedávno sa konal Art Film Fest v Košiciach, kde ho ocenili.“



Lasicova dcéra netají, že počas pridávania príspevkov jej neraz vyhŕknu slzy a neubráni sa žiaľu. Zväčša to prebijú momenty, keď si v schránke správ nájde milé odkazy, ba aj fotografie či videá od jeho verných fanúšikov. „Jedna dáma pracovala oproti domu, kde otec býval, a raz ho natočila, ako kráča. Mal svojskú chôdzu, nechýbala mu aktovka na pleci, košeľa a elegantné nohavice. Veľmi ma to potešilo, lebo takto by ho rodina asi ťažko nasnímala. Určite by nám to nenapadlo. A teraz, keď už s nami nie je, pozerám sa na to video s úsmevom.“

Komplikovaná vaňa

Na Lasicovom profile visí aj legendárny záber, kde s Júliusom Satinským ležia vo vani. Záber je dielo fotografa Tibora Huszára, ktorému sa raz prisnilo, že legendárnu dvojicu fotí vo vani. „Bolo veľmi náročné tento sen zrealizovať. Otec spomínal, že dlho hľadali vaňu, do ktorej by sa zmestili obaja. Napokon sa jedna našla. Myslím si, že v nejakom rehabilitačnom centre niekde pri bratislavskom Slovnafte.“



Hana Lasicová momentálne spravuje všetku pozostalosť po otcovi, preto dúfa, že už nebude musieť riešiť nič, čo by jej otca po smrti urážalo. „Prosím, nech ľudia nemajú scestné myslenie. Veď život je o inom. Nechajme si čisté srdce, myseľ a všetkým nám bude lepšie,“ odkazuje všetkým Slovákom.

