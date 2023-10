Slovenský šoubiznis sa rozrástol o bábätko: Dominika Jurena porodila dievčatko. A to meno...

Bývalá superstáristka sa stala včera druhýkrát mamou.

Superstáristka Dominika Jurena (28), za slobodna Stará, sa včera stala druhýkrát mamou. S manželom Michalom už vychovávajú 1,5 ročného synčeka Miška a v pondelok do rodiny privítali svojho druhého potomka. „Tesne pred polnocou si nás prekvapila a doplnila si našu rodinku. Z Miška je už veľký braček a z nás sú tí najšťastnejší rodičia! Naša krásna Izabelka, všetci ťa neskutočne milujeme a už sme sa ťa nevedeli dočkať,“ pochválila sa mamička fotkou rovno z pôrodnice.

„Pôrod sa spustil únikom plodovej vody a nasledovalo 12 hodín kontrakcií. Mala som rodiť prirodzene, lenže pôrod nepostupoval a pre ochranu malého sa pani doktorka rozhodla pre sekciu. Takže to bolo pre mňa také 2v1 - aj kontrakcie som si parádne “užila”, aj sekciu som si vyskúšala. Ale dôležité je, že Miško je zdravý a narodil sa v poriadku,“ priznala pri prvom pôrode s tým, že to bol pre ňu zatiaľ fyzicky najbolestivejší zážitok. Vyzerá to tak, že aj druhý pôrod prebehol sekciou.