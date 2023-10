Uf, to jej nevyšlo! Lucid, ktorá žije v Thajsku, predviedla čudesnú módu. Mŕtve ryby na nohách

Vyvalíte oči a puknete od smiechu, keď ich zbadáte.

Naša najznámejšia mejkap artistka Lucia Sládečková (39), ktorej nepovie nikto inak ako Lucid, je vášnivou cestovateľkou. Zamilovala sa do exotického Thajska, kde si kúpila rozľahlú vilu a žije väčšinu času z roka. Dcéra Lýdia vo februári oslávila šesť rokov, na ostrove Koh Samui začala základnú školu navštevovať predčasne a od septembra tam v školskej dochádzke pokračuje.

Hoci vizážistka a influencerka avizovala, že by vilu rada predala, ešte sa tak nestalo. Pred pár dňami ju diváci mohli sledovať v šou Nákupné maniačky, kde líčila súťažiace, a z pľacu si odbehla späť do ázijskej krajiny, kde ju už čakala mama s dcérou.

Úžasní, skromní

Lucia sa ako slobodná matka vie obracať a pred vyše rokom si v thajskej oblasti Lamai na ostrove Koh Samui kúpila rozsiahlu vilu s plochou 400 štvorcových metrov, s troma spálňami a vonkajším bazénom. Thajsko si mejkap artistka zamilovala údajne preto, že ďaleko od domova pociťuje slobodu a voľnosť. Dokonca uvažovala, že s dcérou Lydkou a mamou Lýdiou sa do Thajského kráľovstva natrvalo odsťahujú. „Tu sú ľudia úžasní, skromní, vďační, zatiaľ som v Thajsku veľmi šťastná,“ povedala v marci pre PLUS 7 DNÍ.

Vizážistka je ohromená, ako to v krajine, známej vďaka tisícom ostrovov, funguje. „Nikoho nezaujíma, ako vyzeráte, neriešia vás, je to príjemné pre psychiku. Ostrov je očarujúci, všetko je zelené. Zamilovala som sa do tohto miesta,“ vraví nadšene. Zrejme aj preto sa na ostrove odhodlala zaexperimentovať a zaobstarala si čudesný módny kúsok.

Sebe aj svojej dcére kúpila šľapky, ktoré vám vyrazia dych. Sú vraj veľmi pohodlné, ale keď si ich dievčatá natiahli na nohy, vyzerali, akoby si obuli „vykuchané ryby“. U nás by ste tento bizarný kúsok asi hľadali márne, ale v Thajsku zrejme nič nie je nemožné. Lucid si inak na módu viac než potrpí. Seba aj svoje dievčatko oblieka do štýlových outfitov prestížnych značiek.