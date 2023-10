Vydávala sa mladá a za gurmána. „Tak som objavila čaro varenia aj to, koľko kreativity sa tam dá využiť,“ hovorí známa autorka.

Je obrovskou inšpiráciou pre tisícky žien, ktoré nie sú len čitateľkami jej ženských románov, ale na sociálnych sieťach môžu sledovať obdivuhodne aktívny život 51-ročnej spisovateľky a šéfky karloveskej knižnice. Mama štyroch detí sa pred vyše rokom opäť vydala, veľa číta, športuje, cestuje a varí dobroty, ktoré sa nedávno objavili aj v jej prvej knihe receptov. Pri PETRE DŽERENGOVEJ máte skrátka pocit, že jej deň má 48 hodín.

Mnoho ľudí žije v strese a aj tak nič nestíhajú. U vás akoby to bolo naopak - stíhate množstvo vecí a pôsobíte spokojne a uvoľnene. Ako to robíte?

Ďakujem, no ja mám pocit, že nestíham ani polovicu toho, čo si naplánujem a čo by som chcela. Je však pravdou to, že všetci máme rovnako nadeleného čas a je len na nás, ako ho využijeme.

A že pôsobím uvoľnene? Niekedy som aj ja v strese, ale naučila som sa s ním pracovať. Dokážem akceptovať veci, keď sa udejú možno iným spôsobom, ako som si predstavovala a nevzrušujem sa zbytočne - jednoducho ich akceptujem a idem ďalej, pracujem s tými faktami, situáciami, ktoré nastali a nepremýšľam zbytočne prečo a začo. Asi to ale prichádza životnými skúsenosťami. Prídu situácie, keď pochopíte, čo je absolútnosť večnosti voči dočasnosti problémov a zmení sa vám životné nastavenie. Časom má človek tendenciu na to zabudnúť, no ja si to snažím vždy pripomínať.

Zrejme si však viete veci aj dobre zmenežovať.

Seneca hovoril, že nie je pravda, že máme málo času, ale že ho veľa premárnime. A ja som mala vždy pocit, alebo motto, že nechcem svoj život prespať.

Takže nestrácate čas spaním?

Našťastie, moje telo ho veľa nepotrebuje, stačí mi tých päť-šesť hodín. Tak mi zostáva aj viac času na to, čo by som chcela, alebo na plnenie mojich snov. A po čom túžim, na to si čas nájdem. Niektoré veci som však musela vynechať.

Aké napríklad?

Kým som nemala deti, chodila som do posilňovne aj šesťkrát do týždňa. Dnes, keď časom šetrím, cvičím už len trikrát do týždňa, ale len doma, aby som ušetrila čas na dochádzanie. Alebo takmer nepozerám televíziu - iba raz do týždňa, keď žehlím, a to talianske správy.

Dokážete teda niekedy len tak nečinne sedieť?

Nie, televíziu som roky nepozerala, hoci od kovidu, keď boli doma všetky deti a zaviedli sme Netflix, sme spolu nejaké filmy sledovali. A zistila som, že je to niekedy celkom príjemný relax, ale inak ma to veľmi nebaví. Oveľa viac si oddýchnem pri čítaní kníh - to je pre mňa meditácia, lebo inak nedokážem vôbec meditovať. (úsmev)

So sebadisciplínou ste sa narodili, alebo poznáte aj boj samej so sebou a svojou lenivosťou?

Asi každý človek pozná boj s lenivosťou, nie som výnimkou. Ale asi je pravda, že som sa narodila s vyššou mierou sebadisciplíny, respektíve s bujnou fantáziou, vďaka ktorej som mala veľa snov a túžila si ich splniť. A nestačilo mi iba snívať, vedela som, že pre to niečo musím urobiť.

Pred vyše rokom ste sa vydali. Ako najradšej trávite s manželom spoločné chvíle?

Obaja sme nadšení športovci, manžel začal pri mne bicyklovať, a každý rok ideme aj na viac bicyklových túr. Máme radi prírodu, turistiku, vychutnávame si rozhovory pri posedení. Na rozdiel odo mňa však relaxuje pri pozeraní televízie, a ja si zase vtedy môžem čítať. Dáva mi slobodu, nemá problém byť sám so sebou, rovnako ani ja. Vybudovali sme si aj okruh spoločných priateľov, s ktorými sa pravidelne schádzame na grilovačku alebo chodievame na výlety. Vieme spolu aj dokonale mlčať, čo je super.

Podnikali ste, naučili ste sa šesť jazykov, píšete knihy pre dospelých aj deti. Kedy vás nadchlo varenie a čím?

Musím sa priznať, že to chvíľu trvalo - keď som bola doma, odmietala som sa učiť, potom som robila letušku, mala denné štúdium a na internáte nebol priestor - jedna dvojplatnička pre celú chodbu. Vydávala som sa pomerne mladá - 23-ročná a za gurmána. A tak som objavila čaro varenia aj to, koľko kreativity sa tam dá využiť.

Ako vznikol nápad vydať knihu receptov?

Počas korony sme boli doma zavretí aj so štyrmi deťmi a žili sme doslova na našej teraske. Raz som dala fotku jedla a ľudia si pýtali recept. Potom som začala jedlá aj aranžovať, aby to nejako vyzeralo, a mnohí začali podľa mňa variť a pýtali sa, či recepty nevydám knižne. Po dva a pol roku sú Recepty z terasky na svete. Mám z nich veľkú radosť, lebo som si ich sama napísala, naaranžovala, nafotila a dokonca aj prvýkrát v živote sama vydala.

Veľmi rada varí rôzne zeleninové jedlá. Zdroj: Archív Petry Džerengovej

Vy ste naozaj multifunkčná! Snímky vašich kulinárskych výtvorov vyzerajú ako od profesionála.

Všetci sa ma na to pýtajú, či si ich naozaj fotím sama. Fotím, a dokonca telefónom. Už roky však zbieram staré riady, obrusy, príbory… Mám taký starý príborník plný rôznych tanierov, už ich pomaly nemám kam dávať. Manžel mi už zakazuje kupovať ďalšie, no ja nikdy nedokážem odolať. Asi sa tá kreativita prejavuje aj tam, a som veľmi rada, že sa ľuďom tak páčia.

Aké jedlá varíte najradšej a na čom si najviac pochutnáte?

Fíha, to je rôzne. Ale veľmi rada varím rôzne zeleninové jedlá, našťastie mi zelenina chutí, aj mojím doma. Rada skúšam rôzne nové kombinácie a experimentujem. Niektoré recepty vznikli tak, že som otvorila chladničku a hľadeli na mňa už zvädnuté kúsky. U nás doma nás viedli k tomu, že nič sa nemá vyhadzovať a veru niektoré jedlá, dodnes naše najobľúbenejšie, vznikli práve tak: náhodnou kombináciou. A keď sa osvedčili, zapísala som si ich a začala robiť pravidelne.

Čím najviac ulahodíte manželovi a deťom?

Každý má svoje obľúbené jedlo, ale všetci športujeme a snažíme sa stravovať zdravo, takže našťastie im chutia aj moje „fit” recepty - majú aj samostatnú kapitolu v kuchárskej knihe. Môj muž miluje sladké, takže ho vždy poteší nejaká fit maškrta. A všetci milujeme ázijskú kuchyňu, moja mladšia dcéra Klára vie ich špeciality variť priam dokonale. Na rozdiel odo mňa vedela už v dvanástich piecť také kysnuté koláče, aké sa mne sa dodnes nepodarili.

Ako si gurmán ako vy udržiava štíhlu líniu? Hovorí sa, že len športovať nestačí, ak si človek dopraje na tanieri. Ako je to u vás?

No to je jedna veľká pravda, u mňa - tým, že športujem naozaj asi celý život, na chudnutie pohyb až tak nevplýva. Skôr na to, aby som nepribrala, aj keď aj ja každý rok bojujem po lete alebo Vianociach so štyrmi kilogramami navyše. Nikdy som to však nevzdala a snažila sa ich zhodiť. Lebo kebyže nie, tak sa každý rok na mňa prilepia ďalšie a ďalšie kilá. Vekom to ide čoraz ťažšie, no nechcem to vzdať. A pohyb našťastie milujem - robím ho ani nie tak kvôli chudnutiu, ale hlavne kvôli kondícií a zdraviu: chcem byť čo najdlhšie samostatná, aby v starobe nemali moje deti so mnou starosti.