Štrajk v Hollywoode prerástol do nečakaných rozmerov. Ochromil natáčanie veľkých filmov a hviezdy na protest odchádzajú z premiér.

Mekka filmového priemyslu sa ocitla v jednej z najväčších kríz. Ku štrajkujúcim scenáristom sa teraz pridali aj herci. Celá kauza sa zviditeľnila aj vďaka tomu, že ju nedávno počas ostro sledovanej premiéry podporila trojica slávnych hercov.

Film Oppenheimer o vynálezcovi atómovej bomby patrí medzi najočakávanejšie novinky tohto leta. V Londýne zorganizovali jeho veľkú premiéru, ktorú sprevádzal aj malý škandálik. Trojica hlavných predstaviteľov sa priamo na červenom koberci rozhodla poukázať na štrajk, ktorý sa koná v Hollywoode. Keďže od minulého týždňa sa už do neho oficiálne pridali aj herecké odbory, priamo pred novinármi tak chceli demonštrovať podporu tejto veci.

Emily Blunt, Matt Damon a Cillian Murphy si na to zvolili neobvyklú formu. Premiéru Oppenheimera neodignorovali, keďže by tak porušili zmluvy, ktoré podpísali s filmovým štábom. Objavili sa však na červenom koberci a keď malo dôjsť k rozhovorom s novinármi, tak sa všetci traja zobrali a odišli preč. Aj takýmto spôsobom chceli vyjadriť nesúhlas voči tomu, akým smerom sa vybral filmový priemysel a najmä z obavy o jeho budúcnosť.

Problémy postihli aj ďalší pripravovaný kinohit. Fanúšikovia sa už nevedia dočkať pokračovania príbehov o ich obľúbenom fantasy hrdinovi. Tretie pokračovanie Deadpoolu je však nateraz v ohrození. Do štrajku totiž vstúpila veľká časť štábu vrátane hercov, kvôli tomu ho museli nateraz prerušiť. Ohrozená je tak jeho májová premiéra, pretože sa dostávajú do veľkého časového sklzu.

Hollywood aktuálne zažíva najhoršiu krízu od šesťdesiatych rokov. Ako prví vstúpili do štrajku scenáristi, ku ktorým sa čoskoro pridalo 160 000 hercov, medzi ktorými sa nachádzajú viaceré veľké mená. Hlavným problémom je podľa nich umelá inteligencia a pôsobenie streamovacích spoločností.

AI totiž oberá o zamestnanie čoraz viac ľudí v zákulisí. Negatívne to ovplyvňuje ich prácu a viac ako na kvalitu, sa kvôli tomu začalo hľadieť na množstvo odpremiérovaných filmov a scenárov. Značnú úlohu v tom zohrávajú streamovacie spoločnosti, ktoré začali masovo zahlcovať trh veľkým množstvom produkcie. To negatívne ovplyvnilo aj platy vo filmovom priemysle a dotklo sa to najmä hereckých hviezd. Odbory tak chcú dosiahnuť nápravu a zakotviť výhodnejšie práva pre pracovníkov tohto priemyslu.