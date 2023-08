Teploty v Iráne sa škriabu k päťdesiatim stupňom. Stovky ľudí museli ošetriť v nemocniciach.

Iránski zamestnanci vládnych inštitúcií a bánk si dnes a zajtra (2. a 3. augusta) môžu užívať dva dni voľna navyše. Dôvodom je predpoveď meteorológov, podľa ktorej teploty na väčšine územia presiahnu 40 stupňov Celzia. Na juhozápade dokonca ešte o desať stupňov viac. Ministerstvo zdravotníctva zároveň varovalo pred rizikami úpalu a vyzvalo ľudí, aby sa počas najexponovanejších hodín zdržiavali vo vnútri budov.

Počet ochorení zapríčinených vysokými horúčavami je v krajine alarmujúci, pričom najviac trpí juhovýchodná provincia Sistán-Balúčistán. Podľa agentúry IRNA v posledných dňoch tam museli ošetriť asi tisíc ľudí.

Tento región dlhodobo trápi aj nedostatok vody, čo sa so stúpajúcimi teplotami len zhoršuje a obyvatelia sužovaní suchom hľadajú vinníkov. V pondelok vypukli protesty proti Afganistanu, ktorého priehrada na rieke Helmand obmedzuje prítok vody do Iránu. Stovky obyvateľov mesta Zabol vyšli do ulíc a žiadali uríchlené riešenie vodnej krízy.