Poslancov v rokovacej sále vystriedali robotníci.

Poslanci sa po poslednej parlamentnej schôdzi rozpŕchli po dovolenkách či rozbehli na plné obrátky politickú kampaň, no rokovacia sála Národnej rady dlho prázdna neostala. Politikov vystriedali stavební robotníci, technici a ďalší remeselníci. Začala sa totiž dlho plánovaná letná rekonštrukcia sály.

Úpravy by sa mali primárne týkať interiérov parlamentnej sály a technických miestností ako televízne štúdio, dátové centrum či réžia. V pláne je aj obnova vetracích a klimatizačných systémov, vzduchovodov či silnoprúdových rozvodov. Zmien k lepšiemu sa dočká aj osvetlenie v rokovacej sále parlamentu či káble pre zásuvky.

Poslanci sa konečne dočkajú aj výmeny hlasovacieho zariadenia, na ktoré sa sťažovali už dlhší čas. Upozorňovali na jeho chybovosť a zastaranosť, veď systém sa v pléne používal už od roku 2003, teda pekných dvadsať rokov. K urýchleniu procesu prispel aj neslávne známy zásah bývalého poslanca OĽANO Róberta Haláka. Ten v októbri 2022 spôsobil kolaps hlasovacieho systému. Halák podľa svojich slov zbadal odpojený kábel, tak ho "bez premýšľania" opäť zapojil. Výsledkom bol vznik slučky, ktorá zablokovala celý systém. Halák sa ku všetkému priznal, ospravedlnil sa a sľúbil, že po tejto skúsenosti sa už "nikdy ničoho nedotkne".

Ako to teda v Národnej rade vyzerá? Práce sú v plnom prúde, aspoň podľa videa bývalého ministra práce Milana Krajniaka. Podľa neho je oveľa dôležitejšie ako samotná prestavba to, čo sa v nej bude po voľbách diať. "Aby to už nebola aréna osobných útokov, osočovaní, konfliktu, ale aby poslanci robili to, na čo ich ľudia zvolili", povedal Krajniak, za ktorým môžeme vidieť, že proces obnovy sa už začal.

Počas leta by priebeh prác nemalo nič narušiť. Najbližšia schôdza má byť v septembri, no bude skôr formálna, na ktorej sa nebude hlasovať o zákonoch. Čo však s mimoriadnou schôdzou? Jedna by sa mala konať už o pár dní. Na 21. júla je naplánovaná mimoriadna schôdza ku kompenzáciám pre mestá, obce a vyššie územné celky, ktorú si vyžiadal Smer. Tá sa bude konať na netradičnom mieste, poslanci zamieria do jazdiarne.

Na snímke priestor zimnej jazdiarne Zdroj: MATEJ KALINA

S týmto riešením vyrukoval predseda NR SR Boris Kollár. Ide o Zimnú jazdiareň, ktorá sa nachádza v areáli Bratislavského hradu. Od roku 2016 sa v nej konajú protokolárne podujatia pod patronátom najvyšších ústavných činiteľov. Priestory oficiálne patria pod Kanceláriu Národnej rady, no vlani ju napríklad využilo aj ministerstvo školstva na udeľovanie Ceny Sv. Gorazda pre žiakov či učiteľov.

Do sály sa zmestí okolo 600 ľudí, takže s kapacitou by nemal byť problém. Problémom môže byť technické zázemie pre hlasovanie, podľa Kollára by to však malo pokryť mobilné hlasovacie zariadenie. Pri niektorých bodoch sa dokonca dá použiť aj klasické hlasovanie rukou.