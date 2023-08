Leoš Mareš rád ukazuje, koľko má peňazí. Svedčia o tom aj jeho tohtoročné dovolenky.

Najprv dobrodružná expedícia so synmi, potom dovolenka v luxusnej vile v obľúbenom dovolenkovom raji celebrít. Leoš Mareš doprial počas tohto leta svojim najbližším len to najlepšie. Na konci prázdnin ešte venoval špeciálny darček pre svoju manželku, ktorej počas výletu opäť doprial niečo extra navyše.

Český moderátor strávil niekoľko augustových dní pri Comskom jazere, kde si spolu s rodinou prenajal exkluzívnu vilu s nádherným výhľadom na okolie. No ani tento luxus Marešovi nestačil, preto hneď z Talianska pokračoval na dovolenku do Monaka, kde svojej Monike dožičil len to najlepšie z najlepšieho. A keďže vie ako potešiť ženské srdce, nezabudol ju vziať aj na nákupy nového oblečenia. To však nebolo všetko.

Manželia sa ubytovali v hoteli Paris na najznámejšom námestí v Monte Carle. Jedna noc tam vyjde na viac ako tisíc eur. A to si ešte Leoš priplatil za drahšiu izbu, ktorá ponúka výhľad na hlavné centrum kniežatstva. Nešetrili ani pri večernom posedení. Z trojice hotelových reštaurácií si vybrali tú najdrahšiu, kde sedeli na terase s výhľadom na legendárne kasíno.

Po večeri sa potom ešte vybrali skúsiť šťastenu. Leoš svojim fanúšikom prezradil, že tradične si zvykne staviť na číslo trinásť, ktoré mu vždy prinášalo úspechy. Tak tomu bolo údajne aj v Monaku, kde si z kasína odniesol výhru za správny tip. Na druhý deň už však Marešovci nemali toľko šťastia. Prebudili sa do upršaného počasia, na ktoré sa pozerali len spoza okna ich luxusnej izby.

Snáď sa podarilo Leošovi vyhrať v rulete pekný obnos peňazí. Dovolenky s jeho blízkymi ho totiž stáli riadny balík. So svojimi synmi sa vybral do Peru, kde prešiel cestu Inkov. Potom vymenil túto veľkú výzvu za pohodlie talianskej vily. Len jedna noc tam vyjde na približne 11 tisíc eur, pričom si ešte mohli doplatiť aj za iné vymoženosti. Po výlete v Monaku mu z účtu poľahky zmiznú ďalšie tisíce. Obľúbený český moderátor sa tak bude mať čo obracať, aby pokryl všetky svoje dovolenkové výdavky a do konca roka doprial rodine ďalšie prekvapenia.