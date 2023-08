Bol to len malý moment, ktorý mohol znamenať tragédiu. Známa Slovenka nedokázala rok hovoriť o trápení, ktoré zažila.

Promi kaderníčka Soňa Jurigová Mihaličková v auguste minulého roka utrpela vážne popáleniny. Až dnes dokázala prehovoriť o tom, aké trápenie odvtedy prežívala. K incidentu došlo v chate, kde trávila voľný čas s manželom a svojimi rodičmi. Keďže večer bolo trochu chladnejšie, tak si prikúrili v krbe, v ktorom však došlo k hromadeniu tepla kvôli uzatvorenému ističu. Soňa sedela v čase incidentu najbližšie pri ohni. Preto ju plamene najviac zasiahli a z vážnych zranení sa liečila niekoľko mesiacov.

Zranila sa aj jej mama

„Bolo už krátko pred polnocou. Maty išiel do sprchy a ja som zatiaľ kecala s našimi. Pozerali sme do krbu ako pekne horí drevo. Zrazu začalo viac a priateľ medzičasom vyšiel zo sprchy a išiel zamknúť chatu. Keby som ho neposlala tú chatu zamknúť, tak to mohlo mať ešte fatálnejšie následky. Či som mu možno zachránila život? Áno, dá sa to tak povedať. Potom už len BAAAM!!! Obrovský výbuch, tlak, tma, krik, zúfalstvo, plač, bezmocnosť v tých pár sekundách tohto výbuchu. Nevideli sme ani tú tmu, mysleli sme, že sme oslepli,“ známa kaderníčka popísala hrôzu, ktorú zažila so svojimi najbližšími počas minulého roka a pokračovala.

„Najviac to zasiahlo mňa, nakoľko som sedela presne oproti, približne dva metre. Vedľa mňa mamina a vedľa nej ocino. Maminu to iba zľahka lízlo a ocino vôbec nič. Nastala obrovská panika. Sused prišiel, že či vybuchla bomba. Signál na mobil je tam skoro bez šance, ale sused mal nejaký starší telefón a zavolal záchranku. Koža mi visela z nôh, od bolesti mi bolo na vracanie.“

Nedokázala si ani sadnúť na WC

Soňu najprv priviezli do najbližšej nemocnice, kde jej dali lieky na upokojenie, aby nepociťovala tak nepríjemné pocity. Potom ju urgentne previezli do Bratislavy na špecializované oddelenie. Keď jej tam rozbalili nohy, opäť nastala ukrutná, neopísateľná bolesť, ktorá ju úplne ochromila.

Celebritnej kaderníčke zasiahlo počas výbuchu najmä nohy, kde utrpela popáleniny tretieho stupňa. „Lekár ma ošetroval jeden a pol hodiny, keďže mi zasiahlo dosť miest na nohách. Sťahoval mi kožu a obstrihával. Na všetky miesta mi nasadil prasaciu kožu a pravdepodobne vďaka tomu dnes vyzerajú moje nohy po roku pekne. Pre mňa sú krásne. Potom prišli po mňa všetci traja do nemocnice. Boli asi tri hodiny v noci. Keďže mi všetky tie infúzie ešte účinkovali a prasacia koža upokojila, tak som bolesti až tak nemala. Chodila som sama, pomaly, ale chodila. Na WC som si nevedela sadnúť, keďže mi to chytilo aj zadné stehná, čiže stále so mnou niekto musel ísť a držať ma,“ priblížila prvé hodiny po nehode. Nasledujúci deň bol pokojnejší, keďže ho takmer celý prespala, no potom lekári začali robiť preväzy.

„Maty bol so mnou ako psychická podpora, veľmi som sa bála, čo ma čaká. Všetko prebehlo v norme, bez bolesti, keďže tá silná dávka v sanitke ešte stále účinkovala. Maty trochu zbledol, keď mi uvidel nohy, ale statočne to predýchal.“

V ten deň ešte Soňa vládala ísť aj na nákup. No prišli prvé veľké problémy. Ťažko sa jej chodilo a keďže lieky už neúčinkovali, začalo hotové peklo. Svojim fanúšikom prezradila, že tie bolesti nedokáže ani k ničomu prirovnať.

Nevedela chodiť, po byte ju museli ťahať na plachte

„Prestala som chodiť. Jednoducho to nešlo. Trvalo asi týždeň, pokiaľ som začala chodiť. Bola som odkázaná na starostlivosť 24/7. Striedali sa Maty a moji rodičia. Po týždni som sa začala púšťať sama po zemi po zadku. Postaviť som sa nevedela. Na wecko ma ťahali po zemi na uteráku, aby sa to šmýkalo a museli ma zdvíhať zo zeme a posadiť na WC a čakali kým spravím svoje potreby. Čakali pri mne, keďže držať nohy zvisle dolu bolo absolútne nereálne. Neskutočne náročné obdobie a prešli sme si obrovskou skúškou."

Kožu jej museli sťahovať ešte dvakrát. Na preväzy ju stále nosili na vozíku. Podľa Soni prišiel najťažší moment vtedy, keď sa musela pozrieť na nohy. „Bolo to strašné. Nie ako to vyzerá, bola som rada, že žijem, ale to, že keď som sa na to pozerala, vždy som mala v ušiach a pred očami, čo sa stalo. Je to tak dodnes. Prišli prvé zoznamovania s „novými“ nohami a každodenné natieranie." Do práce sa nakoniec vrátila začiatkom októbra, ale ešte stále to pre ňu nebolo jednoduché. Dnes sa už definitívne vrátila do normálneho života. Na končatinách jej navždy zostanú výstražné spomienky na tento moment, vďaka ktorým si stále uvedomuje, aké obrovské šťastie vtedy mala, že tento incident neskončil oveľa horšie.