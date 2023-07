Známych Slovákov čoraz viac láka dovolenka na mori. Lode vlastniť nepotrebujú.

Jachty, more, boháči a celebrity k sebe vždy neodmysliteľne patrili. Lode boli pre mnohých z nich rovnakým doplnkom ako luxusné autá, vily či iné drobnosti, ktoré si vedia dopriať vďaka svojmu úspechu a tučnému kontu. S pandémiou a so silou sociálnych sietí však prišiel nový letný trend. Na lodi, katamaráne či jachte chce dovolenkovať azda každý. Jachtárskemu ošiaľu podľahli toto leto aj ďalšie známe tváre.

Nie všetci známi Slováci však vlastnia luxusnú jachtu, mnohí si ju iba prenajímajú. Hoci kedysi by týždeň na lodi stál celý majetok, dnes to už tak nie je. Za prenájom malej plachetnice či motorovej jachty s dvoma kajutami pre šesť osôb zaplatíte v Chorvátsku, ktoré je jednoznačne najobľúbenejšou jachtárskou destináciou Slovákov, od 150 eur na deň, záleží na vybavení a veľkosti plavidla. K dispozícii sú aj drahšie lode za 900 eur na deň. Platí sa aj za služby kapitána či za záverečné upratovanie, čo je zhruba 300 eur. Čo sa týka ďalších výdavkov, treba rátať s vratnou kauciou za loď vo výške okolo 2 500 eur.

Prepadol plachteniu

Dovolenku na mori si zamiloval aj moderátor Martin Nikodým (52). Ten si pred dvomi rokmi spravil kapitánske skúšky. Len čo mu to počasie a práca dovolia, vyberie sa na more. „Podarilo sa, mám licenciu na ďalšie spoznávanie inej časti tejto úžasnej planéty. Výložky mi nedali, ale vraj mi na lodi môžete hovoriť kapitán, teším sa z toho,“ pochválil sa Nikodým, ktorý plachteniu úplne prepadol.

V marci si dokonca vyskúšal arktické vody. Plavba loďou v Nórsku aj počas zimy má vraj svoje čaro. „Tie zmrznuté prsty ani nebolia, keď vieš, že loď sa ti podarilo priviazať v 40-uzlovom vetre a na ten manéver máš až jednu šancu. Zažili sme nádherné aj to divokejšie počasie. Krása severu,“ pochválil sa svojím netradičným zážitkom, na ktorý by mnohí nenabrali odvahu.

Neprešiel ani mesiac a už sa vybral brázdiť Jadranské more. A pred pár dňami si to za kormidlom užíval opäť. Tentoraz neďaleko Šibenika. Plachetnicu si zakaždým prenajíma, a to z praktických dôvodov. „Nepotrebujem vlastniť niečo, čo dokážem využívať iba pár dní v roku,“ priznal nám Nikodým, ktorému často robia na lodi spoločnosť rôzni priatelia.