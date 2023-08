Marcel Nemec už niekoľko mesiacov bojuje s rakovinou. Bolesti si zmierňuje aj pomocou produktov z marihuany .

Herec v relácii Naostro okrem iného otvorene prehovoril o viacerých háklivých témach, ktoré súvisia so zdravím. "Umieram, ale to nie je nič negatívne. Narodíš sa a v podstate umieraš.“ Neobišiel ani eutanáziu. "Pokojne by som na ňu odišiel aj do Švajčiarska. Určite som za. Myslím si, že to je jedna z najväčších foriem – hoci to možno bude znieť čudne – demokracie a slobodného rozhodnutia. Viem, prečo je to u nás problém. Žije tu veľmi veľa ľudí, ktorí veria hoaxom, a, prepáčte, žije tu veľmi veľa hlúpych ľudí,“ myslí si manažér zosnulého Jara Filipa a člen kultových Kopytovcov.

Na rakovinu sa u nás lieči už niekoľko mesiacov a svoju diagnó­zu zvláda statočne, hoci to nie je ľahké a od bolesti si musí občas pomáhať aj inými látkami. "Myslím si, že naše zdravotníctvo je za opicami. A to sa nebavíme len o marihuane. Ja ako onkologický pacient viem, čo mi pomáha,“ tvrdí. "Keď mi je zle v prvom štádiu, pijem istý nemenovaný americký nápoj. Keď mi je horšie, mám kvapky CBD, ktoré mi dodáva môj dobrý kamarát. Keby som si ich mal kupovať, je to 300 či 400 eur mesačne, ktoré mi nikto nepreplatí. A keď už nefunguje ani to, jediné, čo mi pomôže, je THC,“ vymenúva Marcel a nie je vraj jediný. Neužíva ho na lepšiu náladu, ale preto, aby mohol vôbec existovať, aby netrpel.



"Keď hovoríme o mojej diagnó­ze a klasickej a alternatívnej medicíne, nie som stopercentným zástancom ani jedného smeru. Tvrdím, že keď počúvaš svoje telo a komunikuješ s ním, duša a telo napovedia, čo je pre teba správne,“ hovorí z vlastnej skúsenosti. "Svojej onkologičke plne dôverujem. Mám v živote aj mnoho ľudí z alternatívnej medicíny, ktorých počúvam, no zároveň to koordinujem so svojou doktorkou. Myslím si, že keď je niekto príčetný a naozaj mu ide o to, aby si zachránil život, tak ak je správne nastavený, tieto veci sa mu do života pekne ukladajú.“